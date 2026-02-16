search
Luni, 16 Februarie 2026
România, împărțită de vizita lui Nicușor Dan în SUA: „Capul plecat sabia nu-l taie...”

Publicat:
Ultima actualizare:

Decizia anunțată de președintele României de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de Donald Trump, a stârnit numeroase reacții în spațiul public, de la felicitări la ironii, frustrări și resemnare.

Nicușor Dan. Sursa: Facebook.
Nicușor Dan. Sursa: Facebook.

Duminică, președintele Nicușor Dan a răspuns invitației președintelui SUA și a anunțat participarea, săptămâna viitoare, la Consiliul Păcii de la Washington, în calitate de observator.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitatea de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis Nicușor Dan, duminică, 15 februarie, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Decizia lui Nicușor Dan, „anecdotică”

Anunțul președintelui a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Unii români l-au „taxat” pe Nicușor Dan pentru gestul său, în timp ce alții l-au felicitat. Ironiile pe seama calității de „observator” a președintelui nu au lipsit din mesajele multor români.

Unii internauți cred că gestul lui Nicușor Dan arată slăbiciunile acestuia, ca reprezentant al României.

Dintotdeauna am fost, ca nație, așa: ne-am dat bine pe lângă cel mai puternic și nu am avut coloană vertebrală pentru a trăi în funcție de anumite principii și valori”, comentează unul dintre aceștia.

Un român rezumă intenția de participare a președintelui Nicușor Dan într-un mod anecdotic:

„SUA: «Vreți ceva?» România: «Nu, nu, doar mă uitam.» Nu se putea mai românește”, afirmă acesta.

Altuia, gestul lui Nicușor Dan îi amintește de un proverb:

„Capul plecat sabia nu-l taie...”

Glume 

Altcineva crede că decizia lui Nicușor Dan este luată pentru ca România să își mențină legăturile diplomatice cu SUA. Alții sunt de părere că, fiind „observator”, Nicușor Dan scutește România de plata unor cotizații costisitoare pentru calitatea de membru permanent.

„A găsit omul cum să spună că se duce, fără să plătească un miliard și fără să supere UE”, crede acesta.

Unii români l-au criticat pe Nicușor Dan pentru că a lipsit de la Forumul Economic Mondial de la Davos și de la Conferința de Securitate de la München, dar a ales să participe la Consiliul Păcii de la Washington.

Citește și: CTP critică participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”

„Nu mergi la Davos, nu mergi la München, dar te duci la Consiliul Păcii… care e doar o adunătură de fani ai lui Trump”, notează unul dintre aceștia.

Unii cred că România nu are vreun interes ca președintele Nicușor Dan să participe la Consiliul Păcii.

„Ce a făcut Trump pentru România? A retras niște trupe din țară, iar noi mergem să-i validăm proiectul egoist”, afirmă unul dintre aceștia.

Alții, în schimb, tratează complet diferit situația.

Nu ar fi o idee bună să ne poziționăm împotriva tuturor marilor puteri ale lumii. Nu suntem într-un serial, iar astfel de gesturi pot implica riscuri inutile”, afirmă unul dintre aceștia.

Un internaut crede că România este un partener strategic al SUA și nu putea refuza participarea la discuții.

„Ne bazăm pe ambele părți, de aceea jucăm la două capete, ca să nu supărăm nici UE, nici SUA. Ce rost are să îl antagonizăm pe Trump? Ca să ce? Să se simtă unii mai bine că «i-am dat peste nas»? Este doar un gest formal al lui Nicușor Dan”, afirmă el.

Altcineva este de părere că gestul președintelui înseamnă, de fapt, un refuz elegant.

„Mesajul este cam acesta: atunci când te invită cineva pe care nu îl placi undeva, mergi ca să nu se spună că ai refuzat, dar rămâi doar în postura de observator”, adaugă internautul.

Altcineva adaugă că președintele României vrea să își consolideze relația cu Donald Trump.

„Vrea să se dea bine pe lângă Trump. Poate că ar trebui să meargă și cu un ceas de aur sau cu un premiu pentru el… Este o mișcare politică în interesul lui. Credeți că, dacă ar fi refuzat invitația, ar mai fi avut șanse la o întâlnire cu Trump?”, întreabă internautul.

Resemnați cu statutul României

Un altul afirmă că România este, istoric, într-o zonă de intersecție a marilor puteri și nu poate părăsi această poziție.

Nu avem ce face, România nu s-a mutat din răscrucea lumilor”, adaugă el.

Altcineva îl descrie pe Nicușor Dan ca fiind un lider fără influență decizivă.

„Probabil că asta îi va defini mandatul lui Nicușor Dan până la final: observator”, adaugă acesta.

Un internaut reclamă ezitările președintelui.

„Odată nu putem avea și noi o poziție clară în legătură cu ceva?”, întreabă acesta.

Alt român este, în schimb, convins că Nicușor Dan a discutat cu partenerii europeni pentru a păstra diplomația și cu UE, și cu SUA.

„Nu există nicio poziție oficială sau neoficială a UE sau a vreunui stat membru UE că participarea la consiliul lui Trump semnifică îndepărtarea de Uniunea Europeană. Nici măcar nu a fost criticat acest consiliu. SUA și țările europene sunt în continuare aliați”, afirmă altcineva.

Un român spune că, indiferent de ce ar fi decis, Nicușor Dan nu ar fi scăpat de critici.

„Orice ar face Nicușor Dan, nimeni nu este mulțumit, chiar dacă are statut de observator”, adaugă alt român.

Consiliul Păcii promovat de președintele SUA, Donald Trump, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie.

