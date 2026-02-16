Video Angajații unei primării din județul Dolj s-au luat la bătaie după ce au petrecut la ziua primarului

Trei bărbați din comuna Desa, județul Dolj, au ajuns la spital în urma unui conflict violent petrecut aproape de miezul nopții, într-un bar din localitate, de ziua primarului.

Incidentul a avut loc în seara de 13 februarie, în jurul orei 23:50, când polițiștii din Poiana Mare au fost sesizați de un bărbat de 45 de ani cu privire la o altercație între mai multe persoane, relatează Gazeta de Sud.

La fața locului, polițiștii au stabilit că între două grupuri – unul format din trei bărbați cu vârste între 20 și 41 de ani, celălalt din trei bărbați cu vârste între 30 și 45 de ani – ar fi izbucnit un conflict spontan. Primele verificări arată că cei mai tineri i-ar fi agresat fizic pe ceilalți trei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru lovire sau alte violențe. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale.

Cine sunt victimele și cum s-a ajuns la conflict

Victimele sunt doi angajați ai Primăriei Desa și poștașul comunei, potrivit Digi24.



Cei trei ar fi participat, împreună cu ceilalți implicați, la petrecerea organizată la domiciliul primarului, cu ocazia zilei acestuia de naștere. După încheierea evenimentului, grupul s-a mutat în barul din localitate, unde tensiunile au degenerat rapid.

Anchetatorii susțin că scandalul ar fi pornit după ce unul dintre participanți i-a cerut patronului localului să dea muzica mai tare. În urma refuzului, discuțiile s-au transformat într-o altercație violentă, în care au fost folosite inclusiv bâte.

Cei trei angajați ai instituțiilor publice, răniți ]n altercație, au fost transportați ulterior la Spitalul Județean de Urgență din Craiova.

Surse judiciare afirmă că, pe lângă dosarul penal deschis, este posibil ca în acest caz să fie dispuse și rețineri, în funcție de concluziile investigației.