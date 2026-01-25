Peste 1.300 de clădiri din Kiev rămân în continuare fără încălzire după atacurile ruseşti, transmite primarul orașului

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat duminică, 25 ianuarie, că peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană continuă să nu dispună de încălzire după atacurile ruseşti cu rachete şi cu drone din această săptămână.

Kiliciko a declarat pe Telegram că de sâmbătă seară lucrătorii companiilor de energie au restabilit aprovizionarea cu căldură pentru circa 2.000 de clădiri, lăsând 1.330 de clădiri fără încălzire.

Președintele Volodimir Zelenski, care se află la Vilnius, a declarat că „numai în această săptămână, rușii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de bombe ghidate şi 69 de rachete de diferite tipuri”.

„De aceea, sunt necesare rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană în fiecare zi și continuăm să colaborăm cu Statele Unite și Europa pentru a asigura o mai bună protecție a spațiului nostru aerian”, a adăugat el.

Rusia continuă bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând sute de mii de oameni fără electricitate și căldură în plină iarnă.

Din cauza situației critice, președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, iar la Kiev atacurile au forțat evacuarea a aproximativ o jumătate de milion de locuitori.

Vicepremierul Oleksii Kuleba a declarat sâmbătă că peste 3.200 de clădiri din Kiev erau fără încălzire seara târziu, în scădere față de 6.000 dimineață.