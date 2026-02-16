Barajul Vidraru a depășit cu 30 de ani termenul de utilizare. Ministrul Energiei: „Intervenţiile au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale”

Barajul Vidraru, unul dintre cele mai importante obiective hidroenergetice din România, funcționează de peste 30 de ani peste termenul normal de utilizare, iar lucrările de retehnologizare demarate anul trecut respectă toate prevederile legale, a declarat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în plenul Parlamentului.

Deversările controlate necesare modernizării amenajării au afectat alimentarea cu apă potabilă a municipiului Curtea de Argeș și a comunelor limitrofe, iar autoritățile locale au luat măsuri pentru asigurarea apei sigure pentru populație.

„Cred că este foarte simplu să cauți explicații după 35 de ani în care intervențiile majore asupra unor sisteme extrem de importante – de la termoficare la energie, la baraje – trebuiau să fie făcute cu mult timp înainte. Intervențiile începute anul trecut au fost realizate cu respectarea tuturor prevederilor legale. Am venit cu documente clare ca să arăt când a început totul și cine ce a făcut”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan, potrivit Agerpres.

Ministrul Energiei a prezentat cronologia detaliată a avizelor și autorizațiilor necesare pentru modernizarea acumulării Vidraru. În 22 iunie 2016, Hidroelectrica a început demersurile legale și a informat societatea Aquaterm, primind primul aviz, împreună cu acordul Primăriei Curtea de Argeș.

Potrivit sursei citate, la 14 iulie 2016, ANAR a confirmat respectarea tuturor condițiilor legale pentru începerea studiilor tehnice. În 2018 a fost obținut avizul și autorizația de construcție, iar în 2019 Romsilva a emis avizul său, cu recomandări pentru protecția florei și faunei. În 20 noiembrie 2019, Garda Forestieră a emis un nou aviz, urmat de cel suplimentar al Aquaterm pe 5 martie 2021, iar la 31 martie 2022 ANAR a aprobat proiectul cu toată documentația aferentă.

În 2025 a fost aprobat programul de golire, iar autoritățile au organizat mai multe întâlniri tehnice pentru validarea volumelor de apă și pregătirea pentru evitarea deficitului, reducând debitul evacuat din 60 mc/s la 25 mc/s și asigurând suplimentar până la 5 milioane mc de apă prin canalul Oești pentru alimentarea cu apă menajeră.

Situația apei potabile a fost afectată de deversările controlate necesare lucrărilor de retehnologizare, afectând aproximativ 40.000 de locuitori din municipiu și comunele limitrofe Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești. Pe 9 februarie 2026, Ro-Alert a semnalat prezența bacteriei Clostridium perfringers în rețeaua de apă, iar probele recoltate pe 13 februarie din Primărie, Spitalul Municipal și patru unități de învățământ au fost analizate de DSP Argeș.

Luni, 16 februarie, Direcția de Sănătate Publică a anunțat că bacteriile nu mai sunt prezente, însă turbiditatea și concentrațiile de fier și clor rămân peste limitele admise.

„În urma buletinelor de analiză emise de către DSP Argeș în data de 16.02.2026 apa din rețeaua AQUATERM AG 98 corespunde bacteriologic și poate fi utilizată pentru uz menajer și igiena personală. Nu poate fi folosită pentru băut și pregătirea alimentelor. DSP Argeș monitorizează permanent calitatea apei din rețeaua AQUATERM AG 98”, a transmis Primăria municipiului Curtea de Argeș.

De la începutul lunii noiembrie 2025, apa furnizată prin rețeaua publică nu a mai fost potabilă, din cauza turbidității ridicate, depășind capacitatea de filtrare a Stației de tratare Cerbureni, conform avertizării transmise de Aquaterm încă din 10 noiembrie 2025.

Autoritățile au pus la dispoziția populației rezervoare cu apă potabilă și două surse alternative: izvorul Pod Progresul și forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeș. Spitalul Municipal continuă să fie aprovizionat cu apă adusă de pompieri de la Mioveni.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a instituit starea de alertă pentru 30 de zile.