Tensiuni între Moscova și Baku. Președintele Azerbaidjanului acuză Rusia de un „atac intenționat” asupra ambasadei din Kiev

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a acuzat Rusia că a vizat deliberat ambasada țării sale din Kiev în trei rânduri în cursul atacurilor asupra Ucrainei de anul trecut, relatează presa ucraineană.

Observațiile lui Aliyev evidențiază tensiunea crescândă în între Rusia și Azerbaidjan, în pofida demersurilor diplomatice recente ale Moscovei și Bake de a detensiona situația.

„Au avut loc trei atacuri asupra infrastructurii energetice azere din Ucraina, precum și trei atacuri asupra Ambasadei Azerbaidjanului”, a declarat Aliyev publicației independente Ukrainska Pravda, în cadrul Conferinței de Securitate de la München.

„După primul atac, am presupus că a fost accidental și am transmis omologilor ruși coordonatele complete ale misiunilor diplomatice azere, inclusiv departamentul consular, centrele noastre culturale și alte instituții. Cu toate acestea, au survenit încă două atacuri. Prin urmare, considerăm că a fost un atac deliberat asupra misiunii diplomatice a Azerbaidjanului.”

În luna noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i prezenta o notă de protest ca urmare a pagubelor produse Ambasadei Azerbaidjanului la Kiev, după un atac cu rachete Iskander.

La sfârșitul lunii august, ambasada a suferit pagube provocate de explozii în timpul unui atac nocturn asupra capitalei ucrainene.

În august, un atac cu drone rusești a avariat o conductă de motorină și a rănit patru muncitori la un depozit al Companiei Petroliere de Stat din Azerbaidjan (SOCAR) din regiunea Odesa. Un alt atac, desfășurat în timpul verii, a vizat o stație de distribuție a gazelor din apropierea orașului Orlivka, parte a conductei transbalcanice care a început să transporte gaze azerbaidjaneze către Ucraina în luna iulie.

Cooperare mai strânsă între Azerbaidjan și Ucraina

Azerbaidjanul a adoptat o poziție neutră în războiul dintre Rusia și Ucraina, echilibrând parteneriatul său de lungă durată cu Moscova și oferirea de asistență umanitară și energetică pentru Kiev. După întrevederea dintre Aliyev și Volodimir Zelenski la Conferința de la Munchen, Biroul Prezidențial a transmis că Azerbaidjanul „este pregătit să aprofundeze cooperarea” cu Ucraina.

„Liderii au discutat despre dezvoltarea relațiilor bilaterale și implementarea proiectelor în sectorul energetic”, a declarat Biroul Prezidențial

Aliyev a fost întrebat dacă a discutat cu Vladimir Putin despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene deținute de companii azere.

El a spus că problema a fost discutată în repetate rânduri pe canale diplomatice, adăugând că loviturile asupra ambasadei au marcat o escaladare gravă din partea Rusiei.

Azerbaidjanul, a spus el, poate răspunde doar pe căi diplomatice, însă incidentele reprezintă un „act neprietenesc”.

Ministerul rus de Externe a respins afirmațiile lui Aliyev , susținând că acuzațiile privind „atacuri țintite cu rachete” asupra instalațiilor azere din Ucraina „nu corespund realității”, potrivit Ministerului rus de Externe.

Ministerul a declarat că, în noiembrie 2025, și-a exprimat „regretul sincer” față de ambasadorul Azerbaidjanului la Moscova pentru daunele aduse complexului ambasadei din Kiev, dând vina pe „funcționarea incorectă” a sistemelor de apărare aeriană ucrainene.