Cum a devenit apatrid un băiat de 12 ani, născut în Italia din părinți români. Nu poate avea cetățenia niciuneia dintre țări

Visul unui băiat de 12 ani de a pleca într-o excursie școlară la Londra s-a transformat într-un coșmar birocratic. Minorul s-a născut în Italia din părinți români și locuiește acolo de la naștere, însă nu poate obține pașaport pentru a călători, informează Il Messaggero.

Problema a apărut după ce familia a descoperit că actul de identitate eliberat când copilul avea cinci ani nu este valabil pentru călătorii externe. Autoritățile italiene nu îi pot emite pașaport, pentru că băiatul nu este cetățean italian, și trimit responsabilitatea către Consulatul României.

Consulatul României din Italia susține că nașterea copilului nu este înregistrată în registrele de stare civilă din România. Potrivit mamei adoptive, Antonella, minorul nu este recunoscut ca cetățean român, astfel că nu figurează oficial ca cetățean al niciunui stat.

Această situație îl plasează într-o zonă juridică extrem de vulnerabilă. Lipsa unei cetățenii recunoscute afectează nu doar posibilitatea de a călători, ci și procedurile de adopție definitivă și, pe termen lung, șansa de a obține cetățenia italiană.

„Nu e vorba doar de o excursie, e vorba de viitorul lui, de dreptul la educație și mobilitate”, spune Antonella, care a trimis o scrisoare disperată Președintelui Italiei, Sergio Mattarella.

Mama copilului subliniază că nu este vorba despre un privilegiu, ci despre drepturi fundamentale: „Acces la educație, libertate de mișcare, integrare și un viitor stabil. Nu cerem un privilegiu, ci o soluție pentru un copil care există, dar nu este recunoscut de niciun stat”, adaugă ea.