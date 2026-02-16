search
Luni, 16 Februarie 2026
Înalta Curte anulează definitiv sechestrul de 1,29 miliarde lei pe bunurile lui Viorel Micula

Publicat:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul Fiscului Bihor și a confirmat anularea sechestrului de 1,29 miliarde lei pe bunurile lui Viorel Micula, în timp ce cazul fratelui său, Ioan Micula, rămâne în lucru.

Fraţii Ioan şi Viorel Micula FOTO Adevarul
Fraţii Ioan şi Viorel Micula FOTO Adevarul

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor şi a confirmat decizia Curţii de Apel Oradea de anulare a sechestrului de peste un miliard de lei instituit pe bunurile omului de afaceri bihorean Viorel Micula, în dosarul privind recuperarea ajutorului de stat considerat ilegal de instanţele europene. Procesul privind sechestrul instituit în cazul lui Ioan Micula continuă la instanţa supremă, transmite Bihoreanul.

Soluţia a fost pronunţată joi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a menţinut hotărârea Curţii de Apel Oradea în procesul deschis de Viorel Micula, după ce AJFP Bihor a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor sale şi ale fratelui său, Ioan Micula.

Totul a început în martie 2025, când Fiscul bihorean a pus sechestru pe bunurile fraţilor Micula, în încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro plătiți firmelor din grupul European Drinks & Food și magnaților Ioan şi Viorel Micula, în urma arbitrajului de la Washington, sumă calificată ulterior de Tribunalul UE drept ajutor de stat ilegal.

În cazul lui Viorel Micula, o decizie emisă în 24 martie viza suma de 2,03 miliarde de lei, ulterior Fiscul revenind cu un „act de îndreptare a erorii materiale” prin care a redus cuantumul la 1,29 miliarde de lei. Pentru Ioan Micula, printr-o decizie emisă în 31 martie 2025, a fost instituit sechestru pentru aceeaşi sumă de 1,29 miliarde lei. În ambele situaţii AJFP Bihor a invocat riscul ca debitorii să îşi ascundă sau să îşi risipească patrimoniul.

Ambii milionari au contestat actele, iar pe 26 mai şi 5 iunie 2025, Curtea de Apel Oradea le-a dat câştig de cauză.

Instanţa a stabilit că, în cazul lui Ioan Micula, Fiscul nu a demonstrat existenţa unui risc real de risipire a patrimoniului, iar în cazul lui Viorel Micula a constatat că modificarea sumelor nu reprezintă o simplă corectură, ci o schimbare substanţială a actului administrativ, care nu putea fi făcută printr-o procedură simplificată.

Curtea de Apel Oradea a arătat, în esenţă, că statul poate recupera ajutoarele de stat prin procedura fiscală, dar nu poate institui sechestru „din reflex”, fără argumente concrete. Judecătorul a subliniat că măsurile de indisponibilizare sunt excepţionale şi pot fi dispuse doar dacă există dovezi reale că debitorul îşi ascunde sau îşi risipeşte patrimoniul. Or, în acest caz, Fiscul nu a reuşit să demonstreze un asemenea risc, instanţa arătând că o cesiune de părţi sociale realizată cu ani în urmă nu poate justifica, în prezent, temerea că debitorii s-ar sustrage de la plată.

Conflictul dintre statul român şi grupul de firme European Drinks durează de aproape două decenii. În 2013, fraţii Ioan şi Viorel Micula au obţinut la Tribunalul arbitral al Băncii Mondiale de la Washington despăgubiri de 178 de milioane de euro, susţinând că România le-a retras facilităţile fiscale acordate investitorilor din zone defavorizate.

Autorităţile române au eliminat aceste stimulente în 2005, înainte de termenul prevăzut iniţial, deoarece erau considerate ajutor de stat incompatibil cu regulile Uniunii Europene. Cu dobânzi şi penalităţi, suma datorată a ajuns la aproximativ 395 de milioane de euro.

