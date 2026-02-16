România, în fața unui rezultat istoric la Jocurile Olimpice. Echipajul de bob, clasare excepțională la jumătatea concursului

Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 ar putea aduce un rezultat excelțional pebtru delegația țării noastre. Echipajul de bob de două persoane al României este pe locul 5 după primele două manșe, desfășurate astăzi, și privește cu speranță la ultimele două coborâri, programate mâine seară.

Mihai Tentea - pilot și George Iordache - împingător au şanse mari să obţină cea mai bună performanță a ţării noastre la actuala ediţia a Jocurilor Olimpice, dar și una dintre cele mai frumoase evoluții ale tricolorilor în istoria participărilor la Olimpiada de Iarnă, competiție în care Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au obținut singura medalie a României, bronz în 1968.

Românii au fost pe locul 10 după prima coborâre, cronometrată în 55,73 secunde. A doua a fost și mai rapidă, timpul de 55.65 secunde urcându-i pe tricolori până pe poziția a 5-a în clasamentul intermediar. Pe pista de la Cortina d'Ampezzo, Mihai Tentea și George Iordache au fost întrecuți doar de cele 3 echipaje din Germania, care își vor împărți cel mai probabil medaliile, și de perechea din Statele Unite. Băieții noștri sunt doar la 14 sutimi de locul 4.

Tentea şi Iordache vor reveni în concurs marţi, în direct pe Eurosport şi TVR. De la ora 20.00 are loc manșa a treia, pentru ca de la 22.05 să intre pentru ultima dată în concursul de bob 2. Speranțele sunt mari, mai ales după antrenamentele desfășurate zilele trecute, când românii au reușit o coborâre fenomenală, clasându-se pe poziţia a doua, la doar 17 sutimi de echipajul german condus de marele Francesco Friedrich.