Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
Ultimatum pentru coloșii statului: TAROM, Metrorex și CFR, pe lista restructurărilor obligatorii. Anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu

Publicat:

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi. Orice companie care înregistrează pierderi doi ani consecutiv va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor.

Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu spune că firmele de stat cu pierderi vor intra în reorganizare. Foto gov.ro

Oana Gheorghiu a explicat că AMEPIP a făcut analiza financiară a companiilor de stat. „De săptămâna trecută au început întâlnirile cu ministerele împreună cu fiecare companie în parte”, a declarat vicepremierul, potrivit Mediafax. Gheorghiu a precizat că săptămâna trecută au fost Tarom, Metrorex și CFR. În această săptămâna urmează companiile din energie. Au avut loc întâlniri și cu indicatele pentru a obține întreaga perspectivă.

Solicitată să precizeze termenul, vicepremierul a răspuns că până la finele lunii februarie va fi finalizată analiza. „Este absolut necesar ca această restructurare să fie făcută pe baza unei analize serioase și cu hotărâre”, a subliniat ea.

Referitor la practica anterioară, Gheorghiu a criticat modul în care statul a gestionat companiile cu pierderi. „S-au dat bani de la buget, chiar dacă aceste companii au avut pierderi ani și ani la rând, fără să se impună măsuri foarte clare”, a explicat ea.

Cu privire la noile reguli, vicepremierul a anunțat: „O companie care are pierderi doi ani la rând trebuie să treacă într-un sistem de restructurare și de reorganizare foarte serios, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe”.

Obiectivul acestei reforme nu este să concediem oameni, dar este să aducem companiile în limite în care funcționează eficient”, a clarificat vicepremierul.

Problema supra-angajării

Întrebată dacă sunt prea mulți angajați, Oana Gheorghiu a confirmat: „Sunt companii în care sunt mult prea mulți angajați în raport cu standardele companiilor care funcționează eficient”.

Cu privire la distribuția personalului, vicepremierul a identificat o problemă structurală. „În unele locuri sunt prea mulți angajați în zona de personal TESA, personal din birou și prea puțini în zona operațională”, a explicat Gheorghiu.

Referitor la colaborarea cu sindicatele, ea a oferit o perspectivă surprinzătoare. „Oamenii înțeleg că așa nu se mai poate și că o prelungire a acestei situații duce către un final nefericit”, a declarat vicepremierul.

Întrebată despre riscul de blocaje politice, Oana Gheorghiu a răspuns realist. „Această reformă depinde de voință politică. Pot să vă zic că atunci când o să văd că nu există voință politică o să vă spun foarte clar”, a promis ea.

Referitor la condițiile de finanțare, vicepremierul a precizat: „Companiile trebuie finanțate doar în condiții foarte stricte și cu un plan foarte clar de restructurare, care trebuie să fie și monitorizat”.

Cu privire la problema actuală, Gheorghiu a identificat lipsa monitorizării. „Ce nu s-a făcut până acum, acest plan nu a fost monitorizat. Consiliile de administrație nu și-au făcut treaba așa cum trebuie”, a explicat ea.

Întrebată despre soluții, vicepremierul a anunțat: „Împreună cu AMEPIP lucrăm la profesionalizarea consiliilor de administrație, la selecții corecte, la selectarea unor oameni cu adevărat profesioniști”.

