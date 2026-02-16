„Am fost șocat”. Toate cele 10.000 de prezervative gratuite de la JO de iarnă au fost epuizate: „Sunt 2.800 de sportivi, faceți voi calculele”

Satul olimpic de la Milano Cortina a rămas fără prezervative gratuite, după ce cei 2.800 de sportivi prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă au consumat întregul stoc de 10.000 de unități, pus la dispoziție de organizatori. Evenimentul a coincis cu săptămâna Valentine’s, ceea ce a dus la o cerere neașteptat de mare.

Distribuirea de prezervative gratuite este o tradiție a Jocurilor Olimpice încă din 1988, menită să promoveze relații sigure și prevenirea HIV/SIDA între sportivii aflați în proximitate.

„Clar, asta arată că Ziua Îndrăgostiților este în plină desfășurare în satul olimpic. Zece mii au fost folosite. Sunt 2.800 de sportivi, faceți voi calculele, cum se spune”, a declarat Mark Adams, purtătorul de cuvânt al Comitetului Internațional Olimpic, într-o conferință de presă, potrivit The Independent.

Sportivii s-au arătat surprinși de rapiditatea cu care s-au epuizat stocurile.

„Am văzut asta doar dimineață. Am fost șocat, ca toată lumea”, a spus patinatorul mexican Donovan Carrillo.

„Existau multe cutii la intrarea fiecărei clădiri unde eram cazați și în fiecare zi, totul dispărea din cutie. Știu deja că mulți oameni folosesc prezervativele sau le oferă prietenilor lor de afară de la Jocuri pentru că e un fel de cadou pentru ei”, a spus Mialitiana Clerc, schioarea alpină din Madagascar.

Distribuirea de prezervative gratuite nu este o premieră. La Jocurile Commonwealth din 2022, care au avut loc la Birmingham, s-au oferit 150.000 de prezervative, distribuite atât sportivilor, cât și echipelor însoțitoare.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, CIO a oferit 150.000 de prezervative, însă le-a cerut sportivilor să nu le folosească, din cauza protocoalelor stricte legate de pandemia de COVID-19.