Femeia-pilot, acuzată că punea pe altcineva la volan pentru ca punctele să-i fie atribuite ei, reclamă o victorie istorică la Curtea de Apel București

Catherine Rădulescu și Bogdan - Emilian Minea, piloți și membri ai echipajului nr. 493 și ai Asociației Club Sportiv Chronorally, anunță că au câștigat definitiv litigiul împotriva Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), prin care s-a constatat nulitatea absolută a mai multor articole fundamentale din Statutul Federației.

→ Imaginea 1/6: undefined

În 2022, Catherine Rădulescu şi copilotul său, Bogdan Minea, au fost eliminați din Raliul Brașovului de către Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS). Catherine a fost acuzată că a pus pe altcineva la volan, pentru ca punctele să-i fie atribuite ei. Femeia-pilot a acuzat FRAS de decizie abuzivă și de discriminare.

„Pe 12 februarie 2026, Curtea de Apel București (Dosar nr. 6586/3/2023) a admis apelul declarat de sportivi și a schimbat integral sentința primei instanțe, constatând nulitatea absolută a dispozițiilor art. 16 alin. 3, art. 31 alin. 6, art. 32 alin. 1 lit. e și art. 50 alin. 5 din Statutul FRAS.

Ce înseamnă această decizie pentru sportivi? Prin această hotărâre definitivă, au fost eliminate din statut clauzele care: interziceau sportivilor și cluburilor să se adreseze instanțelor judecătorești de drept comun pentru apărarea drepturilor lor, sancționau cu excluderea din Federație orice sportiv care îndrăznea să cheme FRAS în judecată și impuneau un arbitraj forțat, realizat exclusiv de comisiile interne ale FRAS, unde Federația era, în mod nelegal, și „judecător” și „parte”.

Contextul litigiului. Conflictul a început în anul 2022, când echipajul 493 a contestat Decizia nr. 25/2022 prin care le-au fost înjumătățite punctele acumulate în etapa Raliul Moldovei. Deși sancțiunea a fost inițial suspendată de instanță, litigiul pe fond a fost ulterior respins pe motive pur procedurale: instanța a considerat la acel moment că, atâta timp cât Statutul FRAS este în vigoare și interzice accesul la justiție, acesta trebuie aplicat. FRAS a profitat de acea situație, publicând un comunicat de „victorie” și procedând ulterior la excluderea abuzivă a celor doi sportivi din cadrul Federației.

Confruntați cu refuzul conducerii FRAS de a modifica aceste clauze vădit ilicite, sportivii, asistați de societatea de avocatură Toma și Asociații, au solicitat instanței constatarea nulității absolute a acestor prevederi care încălcau dreptul fundamental de acces la justiție (art. 21 din Constituția României și art. 6 din CEDO).

Elena-Catherine Rădulescu: „Această decizie repară o mare nedreptate și pune capăt unei ere a intimidării în cadrul FRAS. Până ieri, sportivii erau timorați și amenințați cu excluderea dacă doreau să conteste decizii pe care le considerau abuzive. S-a demonstrat că nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar o Federație Sportivă. Dacă o federație dorește un sistem de arbitraj, acesta trebuie să fie unul cu adevărat independent și imparțial, după modelul Curții de Arbitraj pentru Sport (CAS) de la Lausanne, nu un simulacru de justiție făcut prin comisii interne controlate direct de cei care emit sancțiunile”.

Impactul asupra sportului românesc. Decizia Curții de Apel București reprezintă un precedent vital pentru întreg sportul românesc. Ea reconfirmă faptul că statutele federațiilor nu pot anula drepturile cetățenești fundamentale și că democrația sportivă nu poate exista în absența unui control judiciar real.

Anterior deciziei instanței, prin Hotărârea nr. 522 din 10.12.2024, Colegiul Director al CNCD a stabilit că sportiva Elena – Catherine Rădulescu a fost victima unei fapte de discriminare pe criterii de sex și a unei încălcări a dreptului de acces la justiție.

Consiliul a reținut: existența unui tratament diferențiat: Elena – Catherine Rădulescu a fost singura femeie-pilot sancționată drastic pentru o abatere (schimb de locuri cu copilotul sub pragul de 10% din traseu) care, în cazul piloților bărbați, a fost tolerată sau ignorată în trecut, îngrădirea dreptului la performanță: Prin excluderea abuzivă, sportivei i s-a blocat posibilitatea de a concura, fiind privată de șansa la titlu. De asemenea, CNCD a aplicat o amendă de 20.000 lei Federației (FRAS) și o amendă personală de 10.000 lei președintelui Norris Măgeanu”, se scrie în comunicatul trimis de Rădulescu.

„Adevărul” a cerut un punct de vedere de la FRAS în legătură cu acest litigiu. Îl vom publica atunci când va veni.