Marius Lăcătuș se retrage la 61 de ani. „Fiara”, speriată de revenirea pe banca tehnică

Marius Lăcătuș nu se mai vede antrenând, deși are doar 61 de ani. Se consideră prea bătrând pentru o asemenea activitate, în vreme ce Mircea Lucescu pregătește echipa națională a României la vârsta de 80 de ani!

Cel poreclit „Fiara” nu a mai antrenat de aproximativ 7 (cifra lui preferată pe tricou) ani. În 2019, stătea ultima oară pe banca formației CSA Steaua. Acum, se mulțumește cu rolul de invitat la emisiuni sportive ale postului Digi Sport.

„(n.r.: Ți-ai luat gândul de la a mai antrena?) Da. Mi-a trecut de mult. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată așa…

N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne ferește! Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima în 2019”, a declarat Marius Lăcătuș, conform digisport.ro.

„Lăcă” are un palmares uriaș ca jucător, având 10 titluri cucerite cu Steaua. A participat cu naționala la două turnee finale de Campionat Mondial, în 1990 și în 1998.

Ca antrenor, și-a început cariera ca „secund” al lui Mihai Stoichiță, actualul director tehnic al FRF, la Steaua. N-a câștigat niciun titlu de campion.