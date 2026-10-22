 Atac masiv asupra Kievului: Rusia a lansat 21 de rachete balistice în trei valuri. Cel puțin două persoane au murit | adevarul.ro
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Video Atac masiv asupra Kievului: Rusia a lansat 21 de rachete balistice în trei valuri. Cel puțin două persoane au murit

Război în Ucraina
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Rusia a lansat 21 de rachete balistice asupra Kievului, în trei valuri de atacuri desfășurate în noaptea de miercuri spre joi. Loviturile au distrus infrastructuri și au avariat clădiri rezidențiale și comerciale, provocând moartea a cel puțin două persoane, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a afirmat că atacurile demonstrează că Moscova nu și-a schimbat atitudinea față de război, în pofida reluării eforturilor diplomatice ale Statelor Unite.

„Aproape imediat după o nouă rundă de discuții, Rusia a lansat un atac țintit. Aceasta înseamnă că nu s-a produs nicio schimbare reală în atitudinea sa față de tot ceea ce se întâmplă”, a transmis Zelenski pe Telegram, făcând referire la întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff.

Președintele ucrainean a declarat că este importantă continuarea eforturilor pentru identificarea unor soluții care să ducă la încheierea războiului.

Rusia susține că a lovit obiective militare și infrastructură de transport

Ministerul rus al Apărării a anunțat joi că armata rusă a desfășurat un atac masiv cu rachete și drone asupra unor întreprinderi din industria de apărare ucraineană, a infrastructurii de transport din Kiev și a infrastructurii portuare din regiunea Odesa, potrivit agenției EFE.

Potrivit instituției ruse, printre obiectivele vizate în capitala ucraineană s-ar fi numărat întreprinderea de asamblare aeronautică Antonov, despre care Moscova afirmă că este implicată în producția de drone și rachete, precum și complexul de depozite Hladkombinat nr. 3. Ministerul rus susține că au fost atacate și alte firme și depozite asociate producției și stocării de drone și sisteme robotizate.

De asemenea, armata rusă afirmă că a vizat podul de Sud din Kiev, pe care îl descrie drept un punct utilizat pentru transportul încărcăturilor militare pe cale rutieră și feroviară.

Atacuri asupra infrastructurii portuare din Odesa

În regiunea Odesa, de la Marea Neagră, forțele ruse ar fi lovit infrastructura portului Chilia, despre care Ministerul rus al Apărării susține că este folosită pentru descărcarea și depozitarea armamentului furnizat Ucrainei de state străine.

Instituția rusă a mai afirmat că o navă de transport care se îndrepta spre portul Cernomorsk, având la bord o încărcătură destinată armatei ucrainene, a fost lovită în largul mării.

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