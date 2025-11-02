Explozii la Ismail. Sudul regiunii Odesa, atacat cu drone de armata rusă

Noaptea trecută, în jurul orei 1.00, mai multe explozii s-au auzit în raionul Ismail, din regiunea Odesa. Potrivit corespondenților publicației „Suspilne”, zona a fost vizată de o nouă serie de atacuri cu drone lansate de Rusia asupra sudului Ucrainei.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, în jurul miezului nopții, că mai multe drone de tip Shahed se îndreaptă dinspre Marea Neagră spre sudul regiunii Odesa. La 00:30, autoritățile au emis o alertă privind o posibilă lovitură în direcția orașului Ismail.

Platforma de monitorizare „Radar PPO | Harta alertelor” a anunțat la 00:38 prezența a 15 drone kamikaze în spațiul aerian al regiunii: trei dintre ele vizau Ismail dinspre nord, iar alte 12 se apropiau dinspre est, spre zona Katalbuga–Ismail.

Mai multe surse locale au raportat explozii repetate în apropierea orașului. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 1:32, după o oră și 24 de minute.

Atacul de azi-noapte a urmat celui din seara de 1 noiembrie, când armata rusă a lovit cu rachete, cel mai probabil balistice, localitatea Menske, din regiunea Cernihiv.

Potrivit unui comunicat al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, două persoane au murit în urma loviturii asupra regiunii Odesa, iar cel puțin una a fost rănită. Pe Telegram, instituția a publicat imagini de la locul atacului, care arată incendii izbucnite într-o parcare pentru camioane.

Camioanele au luat foc în urma impactului, iar pompierii au reușit să stingă incendiul în scurt timp. Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, a precizat dimineață că în total cinci vehicule au ars complet.

La ora 8:17, Kiper a revenit cu un nou mesaj: încă două persoane au fost rănite în atacul nocturn. Una dintre ele a fost spitalizată cu arsuri, iar medicii au anunțat că starea sa este stabilă.

În total, potrivit datelor preliminare, în timpul atacului asupra raionului Ismail au fost lansate până la 15 drone Shahed.