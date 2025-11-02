Soldații ucraineni se confruntă cu „condiții dificile” în Pokrovsk, anunță șeful armatei ucrainene

Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a recunoscut că soldații săi se confruntă cu „condiții dificile” în apărarea orașului Pokrovsk.

El a confirmat că forțele speciale de elită au fost desfășurate pentru a proteja principalele linii de aprovizionare, care, potrivit unor surse militare, se află toate sub tirul trupelor ruse, scrie BBC.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că trupele ucrainene se predau și că 11 membri ai forțelor speciale au fost uciși după ce au aterizat cu elicopterul, informație negată de Kiev.

Sîrski a anunțat pe Telegram că s-a întors „pe front” pentru a primi personal cele mai recente rapoarte de la comandanții din teren, în estul regiunii Donețk. Într-un scurt videoclip, acesta poate fi văzut analizând hărți ale câmpului de luptă alături de alți comandanți, printre care și șeful serviciului ucrainean de informații militare, Kirilo Budanov.

Nu este clar când și unde au fost filmate imaginile, precizează BBC.

Mass-media ucraineană relatase anterior că Budanov se află în regiune pentru a superviza personal operațiunea forțelor speciale.

Desfășurarea forțelor speciale sugerează că autoritățile de la Kiev sunt hotărâte să păstreze controlul asupra orașului, pe care Rusia încearcă să-l cucerească de mai bine de un an.

Corpul 7 de Reacție Rapidă al Ucrainei a anunțat sâmbătă că trupele ucrainene „și-au îmbunătățit poziția tactică” la Pokrovsk – însă situația rămâne „dificilă și dinamică”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că situația din Pokrovsk, unde avansează forțele rusești, rămâne dificilă, 170.000 de soldați ruși fiind concentrați în zonă.

DeepState, un grup ucrainean de analiști militari, a raportat că forțele rusești continuă să se infiltreze în Pokrovsk, sporindu-și treptat prezența infanteriei și extinzând activitățile de sabotaj și recunoaștere în oraș.

Ukrainska Pravda a relatat pe 24 octombrie că cel puțin 250 de soldați ruși se află în Pokrovsk, intrând în schimburi de focuri și ucigând soldați ucraineni, în special operatori de drone, în asalturi asupra pozițiilor acestora.