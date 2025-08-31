O mină marină descoperită pe plaja de la Vadu, distrusă de scafandrii militari

O mină marină de contact a fost găsită duminică, 31 august, pe plaja de la Vadu, Constanța și a fost neutralizată în siguranță de scafandrii militari EOD ai Forțelor Navale Române.

Prezența obiectului suspect a fost semnalată printr-un apel la 112, duminică după-amiază. „Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu”, se arată în comunicatul transmis Ministerul Apărării Naționale.

În urma apelului, angajații Ministerului Afacerilor Interne au securizat zona, iar scafandrii militari EOD au fost trimiși imediat la fața locului. Aceștia au ajuns în jurul orei 19.15 și au confirmat că este vorba despre o mină marină de contact.

Neutralizarea minei

Dispozitivul exploziv a fost ridicat cu ajutorul unei autoutilitare militare speciale și transportat în Poligonul Capu Midia. „Aceasta a fost neutralizată prin distrugere în jurul orei 20.30”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

Operațiunea s-a încheiat fără incidente, autoritățile subliniind că astfel de intervenții sunt realizate cu maximă atenție pentru a garanta siguranța populației.