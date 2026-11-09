Șase persoane au murit în urma unei explozii produse luni, 9 noiembrie, la o fabrică de fier și oțel din districtul Aliaga, provincia Izmir, din vestul Turciei. Bilanțul victimelor a crescut după ce un rănit aflat în stare critică a murit la spital, iar alte două persoane au fost găsite fără viață sub dărâmături.

Explozia s-a produs în jurul prânzului, la fabrica HABAS Demir Celik A.S., din cartierul Bozkoy, potrivit informațiilor din presa turcă. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar în zonă s-au ridicat nori de fum și praf.

La fața locului au fost trimise echipe de pompieri, ambulanțe și salvatori, care au intervenit pentru stingerea incendiului și căutarea persoanelor prinse sub resturile construcției.

Inițial, autoritățile anunțaseră trei morți și 14 răniți, dintre care trei se aflau în stare critică. Victimele au fost transportate la mai multe spitale din regiune. Ulterior, bilanțul a ajuns la șase decese, după ce unul dintre răniții grav a murit la spital, iar două persoane recuperate de sub dărâmături au fost declarate decedate.

Ancheta privind explozia a fost declanșată

Operațiunile de căutare și salvare continuă, autoritățile încercând să ajungă la persoanele care ar putea fi încă prinse sub dărâmături. Biroul guvernatorului a transmis că intervențiile se desfășoară fără întrerupere și cu maximă precauție.

Ministrul Muncii și Securității Sociale, Vedat Isikhan, a anunțat că Instituția de Securitate Socială a desemnat un inspector-șef pentru a investiga explozia.

„Operațiunile de căutare și salvare continuă. Speranța noastră cea mai mare este ca numărul victimelor să nu crească”, a declarat ministrul, precizând că instituția pe care o conduce urmărește îndeaproape evoluția situației.

Vicepreședintele Turciei, Cevdet Yilmaz, a transmis condoleanțe familiilor celor decedați și le-a urat însănătoșire grabnică răniților. Mesaje de solidaritate au venit și din partea directorului pentru Comunicare, Burhanettin Duran.

Un martor aflat în apropierea fabricii în momentul exploziei a declarat pentru agenția de presă Anadolu că deflagrația a fost extrem de puternică. Acesta a povestit că pământul s-a cutremurat, iar imediat după explozie s-au ridicat nori de praf și fum, înainte de sosirea pompierilor și ambulanțelor.

„Pământul s-a cutremurat. A fost foarte puternică”, a relatat martorul.