 Marea provocare a lui David Popovici: să rămână liderul generației până la JO 2028 | adevarul.ro
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Marea provocare a lui David Popovici: să rămână liderul generației până la JO 2028

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David Popovici revine la Paris într-o postură complet diferită față de cea în care cucerea, în urmă cu doi ani, aurul olimpic la 200 de metri liber și bronzul la 100 de metri. La 21 de ani, românul nu mai este adolescentul spectaculos care atacă ierarhiile mondiale, ci omul pe care ceilalți îl urmăresc. Campion olimpic, dublu campion mondial în 2025 și lider al unei generații excepționale, Popovici a intrat într-o etapă în care fiecare mare competiție este privită și prin filtrul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, din 2028.

David Popovici ia startul spre un nou aur (FOTO: Profimedia)
David Popovici ia startul spre un nou aur (FOTO: Profimedia)

Europenele de la Paris sunt, din acest punct de vedere, mai mult decât o luptă pentru medalii. Sunt un reper în construcția următorului ciclu olimpic și o verificare a capacității lui Popovici de a rămâne în vârful probelor de 100 și 200 metri liber într-o perioadă în care adversarii cresc, timpii coboară, iar statutul său nu mai oferă niciun element de surpriză.

Un 46,72 care spune că viteza este acolo

Românul a oferit deja un răspuns puternic la Paris. Marți, Popovici a fost cel mai rapid în seriile de la 100 m liber, cu 47,13, iar în semifinale a coborât la 46,72 secunde, record al Campionatelor Europene. Timpul îl trimite în finala de diseară, de la ora 19.52, din postura de mare favorit și confirmă că nivelul atins în ultimii ani nu a fost un vârf izolat.

În vara lui 2025, la Mondialele de la Singapore, Popovici a câștigat atât proba de 100 m liber, cât și pe cea de 200 m liber. La 100 m a stabilit atunci recordul european de 46,51, la numai 11 sutimi de recordul mondial al chinezului Pan Zhanle. La 200 m, a cucerit titlul mondial cu 1:43,53. Aceste rezultate au schimbat și natura așteptărilor: de la Popovici nu se mai așteaptă doar podiumuri, ci dominație.

La Paris, el încearcă și o performanță rară: al treilea „dublu” european consecutiv la 100 și 200 m liber. Finala de 100 m este programată miercuri seară, iar joi intră în concurs la 200 m, probă în care este campion olimpic en titre.

De la vânător la reper: presiunea până la Los Angeles

Drumul spre Jocurile Olimpice LA 2028 va fi însă mai complicat decât simpla acumulare de titluri. Popovici a vorbit deja deschis despre presiunea succesului și despre golul resimțit după aurul olimpic. Tocmai această experiență poate deveni unul dintre avantajele sale: știe acum că performanța nu se construiește doar din timpi, ci și din capacitatea de a gestiona așteptările, expunerea și momentele în care motivația trebuie reconstruită.

În plus, generația sa este una extrem de puternică. La 100 m liber, recordul mondial îi aparține lui Pan Zhanle, iar la 200 m apar constant rivali capabili să înoate în zona 1:43. Americanul Luke Hobson l-a împins până aproape de limită în finala mondială de la Singapore, iar britanicul Matt Richards a fost la numai două sutimi de Popovici în finala olimpică de la Paris.

Aici se află adevărata miză a anilor care urmează. Popovici nu mai trebuie să demonstreze că poate ajunge în vârf. A făcut-o deja, la Europene, Mondiale și Jocuri Olimpice. Provocarea este să rămână acolo până în 2028.

Parisul din 2026 este, așadar, o bornă pe un traseu mai lung. Medaliile contează, recordurile contează, dar poate cel mai important semnal este continuitatea. La 21 de ani, David Popovici a devenit reperul unei generații. Iar de acum, fiecare cursă importantă va fi judecată nu doar prin ceea ce câștigă în seara respectivă, ci și prin ceea ce spune despre cât de departe poate ajunge la Los Angeles.

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