 Anchetatorii dezvăluie ce s-a întâmplat în avionul Ryanair în care un pasager a fost tras spre exterior | adevarul.ro
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Anchetatorii dezvăluie ce s-a întâmplat în avionul Ryanair în care un pasager a fost tras spre exterior

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Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că primele concluzii ale anchetei privind incidentul aviatic din 10 iulie, în urma căruia un pasager a fost tras parțial pe fereastra unui avion în timpul zborului, indică faptul că avaria ar fi fost provocată de un obiect străin care a lovit unul dintre motoare la decolare.

Geamul unui avion Ryanair s-a spart în timpul zborului/FOTO:X
Geamul unui avion Ryanair s-a spart în timpul zborului/FOTO:X

Incidentul s-a produs pe 10 iulie, la bordul unui avion Boeing 737, vechi de 18 ani, care efectua un zbor din Grecia către Germania și era operat de Malta Air, companie din grupul Ryanair.

Potrivit directorului general al Ryanair, Michael O'Leary, investigația preliminară indică faptul că unul dintre motoare ar fi fost avariat de un obiect străin în timpul decolării de pe aeroportul din Salonic.

„Se pare că a fost vorba despre avarierea motorului de un obiect străin la decolarea din Salonic, însă nu putem spune acest lucru cu certitudine în acest moment”, a declarat O'Leary, potrivit BBC. 

Acesta a precizat că motorul aeronavei fusese revizuit complet în ultimii doi ani și că toate operațiunile de mentenanță fuseseră efectuate conform procedurilor.

În urma exploziei produse în zbor, un geam al aeronavei s-a desprins, iar pasagerul sârb Ljubisa Karović a fost tras parțial în exteriorul avionului.

Soția acestuia, Svetlana Grković Maksimović, a povestit pentru BBC Serbia că ea și alți doi pasageri au reușit să îl tragă înapoi în cabină.

„L-am tras înapoi împreună. Avea întreaga față desfigurată, iar sângele îi curgea din nas și din gură”, a declarat femeia.

Bărbatul a suferit răni grave și a fost transportat la spital după ce aeronava a efectuat o aterizare de urgență.

Mai mulți pasageri au declarat pentru presa locală că au auzit „o explozie” înainte ca fereastra să fie dislocată.

Incidentul este investigat de National Transportation Safety Board (NTSB) din Statele Unite.

Michael O'Leary a precizat că un raport preliminar al anchetei este așteptat în aproximativ 28 de zile.

Concluziile investigației sunt importante deoarece, dacă se va confirma că avaria a fost provocată de un obiect străin de pe pistă, acest lucru ar putea influența eventualele responsabilități juridice ale Ryanair sau ale producătorului aeronavei, Boeing.

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