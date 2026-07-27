Europa se confruntă cu unul dintre cele mai grave episoade de incendii de vegetație din ultimii ani. Aproape 375.000 de persoane au fost evacuate din Franța și Spania, în timp ce pompierii luptă fără încetare pentru a opri flăcările alimentate de temperaturile extreme, secetă și vântul puternic. În Franța, incendiul din apropierea orașului Bordeaux a devenit atât de intens încât și-a creat propriul sistem meteorologic, un fenomen fără precedent în această țară, iar meteorologii avertizează că un nou val de caniculă ar putea agrava și mai mult situația.

În Franța, incendiul care arde în regiunea Gironde, din sud-vestul țării, a mistuit deja aproximativ 42.000 de hectare, o suprafață de patru ori mai mare decât Parisul. Flăcările s-au apropiat la doar 25-30 de kilometri de Bordeaux, unul dintre cele mai importante orașe din regiune, însă autoritățile spun că, deocamdată, evacuarea orașului nu este luată în calcul, notează The Guardian.

În ultimele zile, aproape 260.000 de persoane au fost evacuate în Franța, dintre care peste 220.000 doar din regiunea Gironde. Alte zeci de mii de oameni și-au părăsit locuințele din cauza incendiilor din Landes, Var, Hautes-Alpes și Corsica.

Președintele Emmanuel Macron urmează să conducă luni o ședință de criză dedicată gestionării incendiilor, în timp ce autoritățile franceze continuă să mobilizeze resurse impresionante pentru stingerea focarelor.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a descris situația drept „foarte nefavorabilă”, explicând că incendiul a devenit din nou extrem de violent în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Incendiul a redevenit extrem de violent și imprevizibil. Și-a creat propriul vânt și a avansat haotic către zona metropolitană Bordeaux”, a declarat oficialul.

La intervenție participă aproximativ 2.500 de pompieri, inclusiv echipe sosite din Elveția, alături de 1.500 de militari și peste 1.200 de polițiști. De asemenea, sunt folosite 18 aeronave și elicoptere, inclusiv un avion militar A400M care lansează cantități mari de substanță ignifugă asupra zonelor afectate. Până în prezent, 84 de pompieri au fost răniți, iar zece dintre ei au fost evacuați pentru îngrijiri medicale.

Incendiul și-a creat propria furtună

Pompierii francezi spun că incendiul din Gironde a produs un fenomen extrem de rar, numit pyrocumulonimbus, cunoscut și ca „nor de foc”. Practic, incendiul generează propriul sistem meteorologic, cu vânturi foarte puternice, vârtejuri și chiar fulgere care pot aprinde noi focare. Din cauza acestui fenomen, flăcările își schimbă direcția imprevizibil și devin extrem de greu de controlat, notează AP News.

„Este ca și cum ai lupta cu un uragan”, a declarat șeful pompierilor din Gironde, Marc Vermeulen.

Potrivit Federației Naționale a Pompierilor din Franța, astfel de fenomene au mai fost observate în Australia și Canada, însă nu mai fuseseră înregistrate până acum în Franța.

Prefectul regiunii Nouvelle-Aquitaine, Sophie Brocas, a făcut un apel către turiști să evite deplasările în Gironde: „Îi rog pe turiști să nu vină în Gironde până când incendiul nu va fi ținut sub control. Cei care sunt deja aici ar trebui să ia în calcul plecarea spre alte destinații. Nu știm încotro se va îndrepta focul.”

Incendiile au provocat pagube importante. Sute de locuințe au fost distruse sau avariate, iar centrul expozițional din Bordeaux a fost transformat într-un adăpost de urgență pentru mii de persoane evacuate, inclusiv pentru sute de vârstnici scoși din cămine.

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Situația este complicată și de comportamentul iresponsabil al unor persoane. Poliția a arestat în weekend trei oameni în Gironde: un bărbat surprins fumând în pădure și alte două persoane care făceau grătar într-o zonă forestieră, în ciuda riscului extrem de incendii.

Pedro Sánchez: „Întreaga Peninsulă Iberică suferă efectele crizei climatice”

În Spania, autoritățile au reușit să stabilizeze incendiile din vestul Madridului, însă lupta cu flăcările continuă în alte regiuni ale țării. Premierul Pedro Sánchez a declarat că Spania traversează „ore dificile”, chiar dacă evoluția incendiilor din apropierea capitalei a fost favorabilă în ultimele ore.

„Ne confruntăm cu ore dificile, deși ultimele informații arată că noaptea trecută a fost pozitivă în ceea ce privește evoluția incendiului și eforturile de stingere”, a spus premierul.

Șeful guvernului spaniol a avertizat că incendiile, furtunile și alte fenomene meteorologice extreme sunt consecințe directe ale schimbărilor climatice.

„Întreaga Peninsulă Iberică suferă efectele urgenței climatice într-un mod foarte concret. Vedem incendii, furtuni și chiar ninsori abundente. Aceste fenomene sunt consecințele crizei climatice”, a declarat Pedro Sánchez.

În estul Spaniei, un nou incendiu de vegetație a izbucnit în apropiere de Valencia, unde cel puțin 15.000 de persoane au fost evacuate. Președintele regiunii Valencia, Juanfran Pérez Llorca, a avertizat că incendiul a depășit capacitatea echipelor de intervenție.

„Incendiul depășește capacitatea noastră de stingere. Are un perimetru de aproximativ 21 de kilometri”, a declarat acesta.

Ministerul spaniol de Interne a confirmat și primul deces provocat de incendiile din această regiune. Un bărbat a fost găsit mort într-un autoturism căzut într-o râpă, în localitatea Manises.

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În ultimele zile, aproximativ 116.000 de persoane au fost evacuate din diferite regiuni ale Spaniei, inclusiv din apropierea orașului Toledo.

Ministrul Mediului, Sara Aagesen, a declarat că incendiul din provincia Ávila, care a distrus aproximativ 50.000 de hectare, este „cel mai mare incendiu forestier din istoria recentă a Spaniei”, iar șefa Protecției Civile, Virginia Barcones, l-a descris drept „un monstru”.

Datele Ministerului Mediului arată că în 2026 au fost înregistrate deja 32 de incendii majore, care au afectat peste 152.000 de hectare de teren, față de doar șapte incendii majore și aproximativ 24.000 de hectare în aceeași perioadă a anului trecut.

La finalul rugăciunii Angelus de duminică, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de solidaritate pentru victimele incendiilor din Franța și Spania.

„Îmi exprim solidaritatea și îi invit pe toți să se roage pentru cei afectați și pentru salvatorii care luptă împotriva acestor incendii devastatoare.”

Meteorologii avertizează că Franța ar putea fi lovită de un nou val de caniculă începând de marți, cu temperaturi care ar putea ajunge la 40 de grade Celsius, ceea ce riscă să îngreuneze și mai mult intervențiile.

Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, avertizează că 2026 ar putea deveni un an record în ceea ce privește suprafețele distruse de incendii.

„Anul trecut, un milion de hectare au ars în timpul verii. Ne așteptăm, din păcate, la un nou record istoric, deoarece sezonul incendiilor a început mult mai devreme”, a declarat oficialul european.