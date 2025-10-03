Europa trebuie să-și apere democrația liberală, avertizează Merz și Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au tras un semnal de alarmă asupra amenințărilor la adresa democrației liberale, subliniind că Europa trebuie să-și recâștige capacitatea de apărare și să-și consolideze competitivitatea economică în fața unui mediu internațional tot mai instabil, notează Politico.

Vorbind la un eveniment dedicat celei de-a 35-a aniversări a reunificării Germaniei, Friedrich Merz a subliniat că Europa se confruntă cu o provocare fără precedent din partea țărilor autocratice. „Centrele de putere din lume se schimbă într-o măsură nemaiîntâlnită de la sfârşitul Războiului Rece”, a declarat cancelarul german. „O axă de state autocratice care contestă ordinea liberală din întreaga lume reprezintă o provocare directă pentru democraţiile occidentale. De aceea trebuie să ne recâştigăm capacitatea de a ne apăra libertatea.”

Merz a avertizat că democrația liberală nu mai este de la sine înțeleasă: „Strălucirea a ceea ce noi, în Occident, numim democraţie liberală se diminuează în mod vizibil. Nu mai este de la sine înţeles că lumea se va orienta spre noi, că va urma valorile noastre, ale democraţiei liberale. Se formează noi alianţe ale autocraţiilor împotriva noastră şi atacă democraţia liberală ca mod de viaţă.”

Liderul german a subliniat, de asemenea, impactul recentelor crize globale asupra Germaniei. „Invazia totală a Rusiei în Ucraina şi erodarea alianţei transatlantice au obligat liderii ţării să investească masiv în reconstrucţia armatei germane relativ slabe. Şocul energetic care a însoţit invazia Ucrainei şi războaiele tarifare ale preşedintelui american Donald Trump au lovit industria germană în mod deosebit de puternic.”

Președintele francez Emmanuel Macron a completat mesajul lui Merz, vorbind despre ceea ce a numit o „degenerare a democraţiei” în Europa, influențată atât de atacurile externe, cât și de tensiunile interne. „Suntem ameninţaţi şi din exterior. Dar nu trebuie să fim naivi. În interior, ne întoarcem împotriva noastră; ne îndoim de propria noastră democraţie”, a afirmat Macron. „Vedem peste tot că se întâmplă ceva cu structura noastră democratică. Dezbaterea democratică se transformă într-o dezbatere a urii.”

Macron a avertizat că o parte din această problemă este generată de platformele online, controlate de companii americane și chineze: „Suntem vinovaţi că am cedat spaţiul nostru democratic public reţelelor sociale deţinute de mari antreprenori americani şi de firme chineze ale căror interese nu sunt deloc supravieţuirea şi buna funcţionare a democraţiei noastre.”

Ambii lideri au subliniat importanța competitivității economice pentru Europa. „Ordinea economică globală este rescrisă, este reconstruită”, a spus Merz. „Egoismul devine din nou mai vizibil. Şi poate că de aceea am devenit mai slabi din punct de vedere economic şi de aceea promisiunile sociale pe care ni le-am făcut reciproc sunt mult mai greu de îndeplinit astăzi decât erau înainte.”

În final, cancelarul german a pledat pentru o strategie europeană clară în fața protecționismului global: „Europa trebuie să se concentreze din nou pe competitivitatea sa economică. Trebuie să ne opunem unui nou val de protecţionism în lume prin promovarea unor noi reguli comerciale şi căutarea de noi pieţe.”