Europa, somată să dezvolte arme nucleare tactice. „Un gol periculos” în fața Rusiei, avertizează șeful Airbus

Europa trebuie să își dezvolte propria capacitate nucleară tactică pentru a contracara arsenalul în creștere al Rusiei, a avertizat miercuri René Obermann, președintele consiliului de administrație al Airbus, la Conferința de Securitate de la Berlin, scrie Politico. Obermann a subliniat că lipsa unei descurajări comune la nivel tactic creează un „gol periculos” în strategia europeană, mai ales în contextul amenințărilor tot mai intense din partea Moscovei.

„Care credeți că ar fi răspunsul nostru la un atac tactic rusesc limitat, cu efecte limitate? Eu nu am răspunsul, dar sunt sigur că voi îl aveți”, a întrebat Obermann oficialii din domeniul apărării, ofițerii militari și reprezentanții industriei prezenți.

Armele nucleare tactice au încărcături mai mici, de obicei între 1 și 50 de kilotone, și sunt concepute pentru câmpul de luptă, spre deosebire de armele strategice, mult mai puternice, care depășesc 100 kt și sunt proiectate să distrugă orașe.

Obermann a susținut că Germania, Franța, Marea Britanie și alte state europene „dispuse” ar trebui să dezvolte un „program comun și etapizat de descurajare nucleară”, incluzând explicit nivelul tactic – un subiect evitat de obicei în dezbaterile publice europene. Franța și Marea Britanie dețin arsenale nucleare independente – aproximativ 290, respectiv 225 de focoase – dar niciunul de tip tactic, iar Germania participă la misiunea NATO de partajare nucleară fără a deține propriile arme. În schimb, Rusia are în jur de 5.580 de arme nucleare, cel mai mare arsenal din lume.

Obermann a avertizat că Europa riscă să înțeleagă greșit strategia Moscovei dacă se concentrează doar pe forțele strategice de nivel înalt și ignoră stocul masiv de arme tactice. „Un răspuns credibil ar transmite un semnal masiv de descurajare”, a subliniat el.

Comentariile vin pe fondul intensificării cheltuielilor militare și modernizării armatei europene, pe fondul incertitudinii privind angajamentele pe termen lung ale Statelor Unite. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, avertiza recent că Rusia ar putea ataca un stat membru NATO chiar în 2028, iar Polonia a anunțat la începutul anului că va analiza posibilitatea accesului la arme nucleare.