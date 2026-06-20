Timp de două decenii și jumătate, ori de câte ori Guvernul turc avea o dispută cu Statele Unite și Europa, analiștii începeau să se îngrijoreze frenetic că Occidentul „pierduse” Turcia.

De-a lungul celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea, liderii seculariști au ancorat ferm Turcia în tabăra occidentală. Ankara a aderat la Consiliul Europei în 1949, a intrat în NATO în 1952 și a semnat un acord de asociere cu Comunitatea Economică Europeană în 1963. Însă observatorii occidentali se temeau că Partidul Justiției și Dezvoltării al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, cu legăturile sale istorice cu formațiunile islamiste, va îndepărta țara de blocul occidental după ce acesta a ajuns la putere în 2002, scrie Fereign Affairs.

În multe privințe, Erdogan a încercat o astfel de schimbare. Începând cu mijlocul anilor 2010, sub steagul „autonomiei strategice”, Ankara a cultivat legături economice, energetice și de securitate mai strânse cu Moscova și uneori a urmărit politici care au atras furia aliaților săi din NATO.

Acum, însă, Turcia revine la partenerii săi occidentali. Înaintea summitului liderilor NATO, pe care Ankara îl va găzdui în iulie, oficialii turci transmit constant mesaje pro-alianță. Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, de exemplu, a descris legăturile transatlantice drept o necesitate strategică pentru Turcia și a numit summitul o „oportunitate istorică” de a reafirma unitatea NATO. I ar realinierea Turciei nu este doar o vorbărie. În ultimii ani, Ankara s-a distanțat de Moscova prin reducerea dependenței sale de energia rusească și prin reducerea legăturilor economice și de apărare ale celor două țări.

Această schimbare a deschis ușa către o cooperare mai profundă cu aliații NATO - și dezvăluie o recunoaștere în rândul factorilor de decizie politică turci că, după ani de insistență asupra autonomiei strategice a țării lor, Turcia este mai bine aliniată cu Occidentul.

Un partener la Kremlin

Paradoxal, reconcilierea Ankarei cu Moscova își are rădăcinile într-una dintre cele mai periculoase crize din relațiile moderne ruso-turce. În noiembrie 2015, la câteva luni după ce Rusia a intervenit în războiul civil sirian pentru a-și salva aliatul Bashar al-Assad de o rebeliune susținută de Ankara, Turcia a doborât un avion rusesc în apropierea graniței siriano-turce. Moscova a impus la scurt timp sancțiuni economice radicale, iar Ankara se temea că vor urma represalii militare.

Și-a îndemnat aliații NATO să anuleze retragerea planificată a bateriilor de rachete Patriot desfășurate în Turcia, dar Statele Unite și Germania au făcut-o oricum. La acea vreme, relațiile americano-turce erau deja tensionate din cauza deciziei Washingtonului de a înarma o miliție kurdă siriană pe care Ankara o consideră o organizație teroristă. Retragerea Patriot a întărit astfel percepția Ankarei că NATO nu o va susține în momentele de vulnerabilitate acută.

Dezamăgit de aliații NATO și îngrijorat de posibilele represalii rusești, Erdogan a încercat să restabilească legăturile cu președintele rus Vladimir Putin la începutul anului 2016, exprimându-și regretul pentru doborârea avionului. Apoi, după o tentativă eșuată de lovitură de stat împotriva lui Erdogan în iulie 2016, Putin a fost primul lider străin care a sunat și a oferit sprijin. Răspunsul relativ lent al aliaților NATO ai Turciei l-a iritat pe Erdogan, care a interpretat incidentul ca o dovadă suplimentară că NATO nu era de încredere într-o criză, în timp ce Rusia era un partener cu care Turcia putea colabora. Doar o lună mai târziu, Turcia a lansat o incursiune militară în nordul Siriei cu aprobarea tacită a Rusiei. În anul următor, Turcia a achiziționat sistemul de apărare antirachetă S-400, fabricat în Rusia.

Nu numai că S-400 este incompatibil cu sistemele NATO, dar aliații erau îngrijorați și de faptul că radarul său avansat ar putea colecta informații despre aeronavele NATO - în special avionul de vânătoare F-35 - și ar putea expune date și capabilități operaționale sensibile Moscovei. Chiar dacă Statele Unite au impus sancțiuni Turciei și au exclus țara din programul F-35, Ankara a susținut că are dreptul să își diversifice parteneriatele de apărare și să își reducă dependența de aliații săi occidentali. Într-un fel, invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 a apropiat și mai mult Rusia și Turcia. Ankara nu a susținut invazia; de fapt, Guvernul turc a condamnat ferm acțiunile Rusiei, a susținut o rezoluție ONU care denunța Rusia, a furnizat drone și alte arme Ucrainei și a închis strâmtorile Bosfor și Dardanele navelor de război, inclusiv Flotei Rusiei de la Marea Neagră, în conformitate cu termenii Convenției de la Montreux din 1936.

Dar Turcia a refuzat, de asemenea, să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și a devenit din ce în ce mai mult o gură de oxigen economică pentru Moscova. Zeci de mii de ruși care fugeau de război s-au revărsat în Turcia, unde au cumpărat proprietăți, au deschis afaceri și au injectat bani mult necesari în economia afectată. Comerțul bilateral aproape s-a dublat în 2022, ajungând la peste 60 de miliarde de dolari, ceea ce face din Turcia al doilea cel mai mare partener comercial al Rusiei după China. Legăturile Turciei cu Rusia s-au adâncit în mod deosebit în sectorul energetic.

În doi ani de la invazie, Turcia a devenit al treilea cel mai mare importator de combustibili fosili ruși. Importurile sale de petrol rusesc în 2023 și 2024 au fost mai mult decât duble față de nivelurile din 2021. Iar Turcia și Rusia au continuat cu un acord, semnat în 2010, prin care gigantul nuclear de stat rus Rosatom să construiască, să dețină și să opereze centrala nucleară Akkuyu de pe coasta mediteraneană a Turciei. Rusia a investit miliarde de dolari în finalizarea proiectului, iar Ankara a ajutat Rosatom să depășească obstacolele legate de sancțiuni în calea punerii în funcțiune a centralei. Pentru că acordul prevede că Rusia va păstra acțiunile majoritare, acesta acordă efectiv Moscovei acces la infrastructura critică dintr-o țară majoră a NATO pentru durata de viață operațională estimată de 60 de ani a centralei și pentru procesul ulterior de dezafectare, care durează decenii. În acest moment, din perspectiva aliaților NATO ai Turciei, Ankara era mai departe decât oricând. Turcia cumpărase echipament militar de la Rusia și cultivase legături energetice strânse cu Rusia.

Relațiile sale comerciale durabile cu Moscova au stârnit avertismente din partea oficialilor europeni și americani că instituțiile turcești s-ar putea confrunta cu sancțiuni secundare dacă ar colabora cu ruși sancționați. Și Turcia chiar a subminat direct NATO, folosindu-și puterea de veto pentru a presa aliații să facă concesii în schimbul aprobării de către Ankara a cererilor Finlandei și Suediei de a adera la alianță. Ratificarea statutului de membru al celor două țări a fost amânată timp de luni de zile. Pentru mulți aliați, totul părea o victorie pentru Putin.

Timpul pentru o resetare

Însă problemele interne aveau să oblige curând Ankara să își regândească relațiile externe. Până la alegerile prezidențiale și parlamentare din Turcia din 2023, țara se confrunta cu o inflație crescândă, o monedă în declin și o criză tot mai accentuată a balanței de plăți. Ani de gestionare economică defectuoasă, eroziune instituțională și politicile monetare neortodoxe ale lui Erdogan au afectat grav încrederea investitorilor, iar anii de îndepărtare a partenerilor occidentali tradiționali au lăsat Turcia fără prieteni pe care să se bazeze. Un cutremur devastator din februarie 2023, care a ucis peste 50.000 de oameni și a provocat pagube de aproape 100 de miliarde de dolari, a agravat problemele țării.

După ce a câștigat alegerile din mai 2023, Erdogan a recunoscut că schimbarea percepțiilor asupra Turciei devenise un imperativ economic și strategic. Țara nu își putea permite să continue să alieneze Europa, având în vedere că UE era cel mai mare partener comercial și sursă de investiții ale Ankarei. Industria de apărare a Turciei a fost esențială pentru eforturile lui Erdogan de a cultiva legitimitatea pe plan intern și de a-și proiecta influența în străinătate, dar sancțiunile americane impuse asupra rachetelor rusești S-400 au afectat sectorul. Retragerea Turciei de către NATO din programul F-35 a costat efectiv firmele turcești miliarde de dolari în contracte, iar sancțiunile asupra agenției de achiziții publice pentru apărare a Turciei au complicat producția de arme care se bazau pe componente americane și au blocat negocierea de noi acorduri.

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Ca parte a corectării cursului său, Erdogan l-a numit pe Mehmet Simsek, care era foarte respectat de investitorii internaționali după o perioadă anterioară ca ministru de Finanțe al Turciei, pentru a conduce economia aflată în dificultate. Noul ministru de Finanțe a vizitat capitalele occidentale pentru a-i asigura pe investitori că Turcia revine la politici economice ortodoxe, iar Fidan a semnalat că Turcia va intra într-o aliniere diplomatică mai strânsă cu partenerii săi occidentali, lucrând pentru stabilizarea relațiilor cu Statele Unite și sprijinind eforturile de a relansa candidatura Turciei la Uniunea Europeană. În iulie 2023, Erdogan și-a retras obiecțiile față de aderarea Suediei la NATO. Deși Turcia nu s-a alăturat sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, și-a ajustat politicile pentru a evita sancțiunile secundare. Exporturile turcești către Rusia au scăzut brusc la începutul anului 2024, iar băncile turcești au început să închidă conturile corporative rusești, să suspende procesarea plăților și să rupă legăturile cu omologii ruși.

Ankara a restricționat exporturile de bunuri de origine americană, cum ar fi microcipuri și sisteme de telecomandă, despre care aliații NATO se temeau că ar putea ajunge la Armata rusă. Turcia a început, de asemenea, să ia măsuri pentru a-și reduce dependența puternică de energia rusească. În 2025, a purtat discuții cu Iranul pentru a crește fluxul de gaze din Turkmenistan și a accelerat planurile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate din Statele Unite și alți furnizori non-ruși. Ankara a lăsat discret deoparte planurile propuse inițial de Putin în 2022 de a înființa un hub rusesc de gaze în Turcia, despre care guvernele occidentale avertizaseră că ar putea permite Moscovei să eludeze restricțiile de import prin amestecarea gazului său cu cel al altor surse.

Anul trecut, Turcia a prelungit contractele de gaze rusești care expirau cu doar un an - dar a fost de acord cu un acord pe 15 ani pentru a achiziționa aproximativ 1.500 de încărcături de GNL din Statele Unite. Importurile de gaze din Rusia au reprezentat peste 50% din aprovizionarea Turciei în 2018; până la sfârșitul anului 2025, acest număr scăzuse sub 40%. Și după ce președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe Erdogan, în timpul unei întâlniri la Casa Albă din septembrie 2025, să reducă achizițiile de energie rusească ale Turciei, cele mai mari rafinării ale țării au început să cumpere țiței din Irak, Kazahstan și alți producători non-ruși, contribuind la o scădere de peste 60% a exporturilor de petrol rusesc către Turcia în octombrie. Chiar și parteneriatul nuclear a fost supus unor tensiuni.

Proiectul centralei nucleare Akkuyu, inițial programat să înceapă să funcționeze în 2024, s-a confruntat cu întârzieri repetate din cauza îngrijorărilor furnizorilor cu privire la sancțiunile împotriva Rusiei. Turcia lucrează acum cu Statele Unite și Coreea de Sud la planuri pentru o a doua centrală nucleară la Sinop, pe coasta Mării Negre, un proiect care anterior se aștepta să fie condus de Rosatom.

Puterea grupului

Evoluțiile regionale din ultimul an și jumătate au consolidat recalibrarea Turciei. Căderea lui Assad la sfârșitul anului 2024 și ascensiunea unui nou guvern la Damasc, strâns aliniat cu Ankara, au privat Rusia de o mare parte din influența pe care o deținea în Siria din 2015 - și au făcut în mare parte inutil ca Erdogan să intre în grațiile lui Putin pentru a-și asigura sprijinul pentru propriile politici siriene.

Tranziția politică din Siria a deschis, de asemenea, calea pentru o retragere militară americană din țară, eliminând o sursă de tensiune de lungă durată în relațiile SUA-Turcia. Acest mediu diplomatic favorabil a ajutat Turcia să consolideze parteneriatele pe care industria sa militară și de apărare s-a bazat mult timp. Producția internă de apărare necesită acces la piese americane, iar achizițiile de la aliații NATO, cum ar fi achiziționarea anul trecut a câtorva zeci de avioane Eurofighter Typhoon, sunt esențiale pentru programul de modernizare militară al Turciei.

Ankara este, de asemenea, dornică să participe la eforturile Europei de a-și construi propria industrie de apărare - și astfel să exploateze noi oportunități de finanțare. Turcia a decis, în esență, să se reangajeze față de NATO. Și și-a exprimat clar această intenție: în decembrie 2025, după ani de zile în care a insistat că Turcia va achiziționa un al doilea lot de rachete S-400, Erdogan i-a cerut lui Putin să își retragă sistemul de apărare antirachetă.

Răspunsul NATO la războiul condus de SUA împotriva Iranului, început pe 28 februarie, a demonstrat Ankarei că a făcut alegerea corectă. Când mai multe rachete iraniene au intrat în spațiul aerian turcesc, sistemele de apărare legate de NATO din estul Mediteranei le-au interceptat. Alianța a consolidat ulterior apărarea antirachetă și aeriană a Turciei, inclusiv prin desfășurarea de baterii Patriot în sud-estul țării, unde se află sistemul radar care susține scutul antirachetă al NATO.

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În schimb, rachetele S-400 extrem de scumpe ale Turciei au rămas inactive, pentru că țara a fost amenințată direct de rachete. Ankara apelează din ce în ce mai mult la aliații NATO pentru a o ajuta să acopere lacunele din apărarea sa, dezvăluite de război, în special în ceea ce privește respingerea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune, a rachetelor de croazieră și a atacurilor de saturație coordonate. A continuat negocierile anterior blocate cu Franța și Italia pentru achiziționarea și coproducerea sistemului de apărare antirachetă SAMP/T. Germania a anunțat că va desfășura o baterie suplimentară de apărare aeriană Patriot și 150 de soldați în Turcia la sfârșitul lunii iunie.

Oficialii turci au dezvăluit recent un plan NATO în curs de desfășurare din 2023 pentru a înființa un corp multinațional în Turcia; Ankara își propune să finalizeze proiectul până în 2028. Turcia își extinde, de asemenea, implicarea în securitatea Mării Negre, lansând o inițiativă de deminare legată de NATO alături de Bulgaria și România în ianuarie.

Înapoi la realitate

Cooperarea tot mai strânsă a Turciei cu NATO a tulburat în mod evident Moscova. În ciuda invitațiilor repetate, Putin nu a mai vizitat Turcia din 2020. Țintele turcești au fost, de asemenea, atacate de Rusia în Ucraina și la Marea Neagră în ultimii ani. Forțele rusești au tras focuri de avertisment asupra unei nave de marfă deținute de Turcia în Marea Neagră în 2023.

În 2025, Rusia a lovit un petrolier GNL sub pavilion turcesc în orașul portuar ucrainean Odesa și a atacat o instalație de drone turcească Bayraktar din apropierea orașului Kiev. Deși Turcia continuă să se prezinte ca mediator între Rusia și Ucraina, a devenit frustrată de ceea ce oficialii consideră a fi cerințele intransigente ale Rusiei și lipsa de dorință de a se angaja în discuțiile la nivel înalt necesare pentru a ajunge la o soluționare. Și, în mod semnificativ, susține aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO.

Chiar dacă Turcia se distanțează de Rusia și se apropie de NATO, asta nu înseamnă că Ankara a abandonat complet urmărirea autonomiei strategice. Turcia dorește în continuare să își maximizeze libertatea de acțiune și să își păstreze opțiunea de a se implica simultan cu actori concurenți, inclusiv aliații NATO, China, Rusia și puterile regionale. Dar Ankara înțelege acum că se află într-o poziție mai puternică pentru a-și urmări interesele în străinătate atunci când lucrează cu Statele Unite și Europa.

Industria de apărare a Turciei este esențială pentru capacitatea sa de a proiecta putere și de a modela rezultatul conflictelor din regiune, iar Ankara va continua să investească masiv în capacități interne. Cu toate acestea, progresele în aceste capacități se bazează în continuare pe tehnologia, componentele, finanțarea și parteneriatele de apărare din SUA și Europa. Economia și securitatea Turciei rămân ferm ancorate în Europa și Statele Unite, așa cum a fost valabil de zeci de ani. Erdogan a căutat o alternativă prin construirea unei relații strânse cu Rusia - dar Turcia pare să fi revenit acum la realitate.