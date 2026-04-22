Erdogan avertizează că războiul din Orientul Mijlociu începe să slăbească Europa. „Daunele cauzate de conflict vor fi mult mai însemnate”

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat, miercuri, că războiul din Orientul Mijlociu începe să afecteze tot mai vizibil Europa, într-o discuție telefonică purtată miercuri cu liderul german Frank-Walter Steinmeier.

„Războiul din regiunea noastră începe să slăbească, de asemenea, Europa şi, dacă nu se intervine în faţa acestei situaţii cu o abordare care să privilegieze pacea, daunele cauzate de conflict vor fi mult mai însemnate”, a afirmat Erdogan, potrivit Agerpres.

Mai devreme în cursul zilei, Erdogan a subliniat, în timpul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la Ankara, că Turcia „s-a poziţionat de partea păcii şi diplomaţiei în procesul declanşat de atacurile împotriva Iranului”.

„Menţinerea relaţiei transatlantice este de o importanţă capitală, iar Turcia se aşteaptă de la componenta europeană a Alianţei să îşi asume o responsabilitate mai mare. Excluderea aliaţilor europeni nemembri ai Uniunii Europene din iniţiativele de apărare ale acesteia ar fi contraproductivă”, a adăugat preşedintele turc.

NATO „va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a apăra Turcia”, ţară NATO care a fost vizată de patru atacuri cu rachete iraniene luna trecută, a declarat secretarul general al Alianţei Atlantice, ai cărei membri urmează să se reunească la începutul lunii iulie în capitala Turciei pentru un summit.