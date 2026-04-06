Președintele turc acuză Israelul că „subminează toate eforturile" de pace în Orientul Mijlociu

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat luni Israelul că "subminează toate eforturile" de pace în Orientul Mijlociu, informează AFP.

„Guvernul israelian continuă să submineze toate eforturile de a pune capăt războiului”, a declarat liderul turc după o ședință de cabinet, promițând să „continue eforturi sincere" atât timp cât "există chiar şi cea mai mică şansă de a reduce la tăcere armele şi de a crea spaţiu pentru negocieri", scrie Agerpres.

Turcia, împreună cu Egiptul şi prin intermediul Pakistanului, încearcă să promoveze un armistiţiu în Iran, în contextul în care războiul lansat pe 28 februarie de Statele Unite şi Israel s-a răspândit în întreaga regiune a Golfului Persic.

„Pe măsură ce războiul se prelungeşte, am avertizat că incendiul riscă să se extindă în alte ţări", a continuat Erdogan.

„În a 38-a zi a conflictului, din păcate, continuăm să avem aceleaşi îngrijorări pentru regiunea noastră", a adăugat el.

„Confruntaţi cu riscurile tot mai mari, eu, în calitate de preşedinte, şi miniştrii noştri ne intensificăm contactele diplomatice. Dacă există chiar şi cea mai mică şansă de a reduce la tăcere armele şi de a deschide un spaţiu pentru negocieri, depunem un efort sincer pentru a profita de ea", a mai spus Erdogan.

„Speranţa noastră este ca acest război ilegal, absurd, nelegitim şi extrem de costisitor pentru întreaga umanitate să se încheie cât mai curând posibil", a declarat el.