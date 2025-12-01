search
Luni, 1 Decembrie 2025
Analiză Institutul pentru Studiul Războiului de la Washington demontează afirmația lui Putin despre „prăbușirea iminentă” a frontului ucrainean

Război în Ucraina
Publicat:

În ultimele zile, Vladimir Putin și aparatul de propagandă al Kremlinului au intensificat mesajele alarmiste potrivit cărora frontul ucrainean s-ar afla în pragul unei prăbușiri inevitabile. Numai că această imagine apocaliptică nu are legătură cu realitatea de pe câmpul de luptă, arată o nouă evaluare a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american care monitorizează conflictul.

Soldați ucraineni pe front/FOTO:Profimedia
Soldați ucraineni pe front/FOTO:Profimedia

Potrivit analiștilor, Moscova nu face decât să împingă deliberat o construcție falsă, cu scopul de a presa Occidentul și Kievul să accepte condiții politice pe care armata rusă nu le poate obține prin forță militară.

Pentru a arăta cât de departe sunt afirmațiile Kremlinului de situația reală, ISW compilează o serie de indicatori care contrazic frontal mesajele propagate de presa rusă. Un corespondent de război apropiat de Kremlin remarca faptul că, imediat după conferința lui Putin din 27 noiembrie, televiziunile și canalele oficiale au inundat spațiul public cu declarații despre o așa-zisă ruptură pe front, justificată prin trei idei-cheie:

-că armata ucraineană ar fi în plin val de dezertări și capitulări, lăsând segmente întregi fără apărare;

-că forțele ruse ar fi aproape să avanseze spre Kiev;

-că Ucraina ar fi, de facto, „înfrântă”, iar Rusia mai are doar de „definitivat” victoria.

Același corespondent acuză presa de stat că umflă pe alocuri așa-zisele câștiguri teritoriale, mergând chiar dincolo de exagerările lui Putin. În plus, Moscova folosește instrumente de inteligență artificială pentru a produce videoclipuri false cu militari ucraineni care s-ar preda.

ISW notează că această avalanșă de mesaje urmărește să alimenteze impresia că forțele ruse sunt la un pas de a rupe frontul, de a distruge unitățile de elită ucrainene și de a slăbi decisiv capacitatea militară a Kievului. Totul, în speranța că Occidentul va ceda la timp, înainte ca situația – prezentată intenționat în forme distorsionate – să „scape de sub control”.

Un cunoscut blogger militar rus contrazice însă direct afirmațiile lui Putin: frontul nu se prăbușește

Un cunoscut blogger militar rus contrazice însă direct afirmațiile lui Putin: frontul nu se prăbușește, iar victoria este departe. Deși armata rusă menține inițiativa în anumite puncte, aceasta vine cu un cost uriaș de personal și echipamente. În acest moment, ambele armate se află într-un război de poziții pe aproape toată linia de contact, iar armata ucraineană continuă să lanseze contraatacuri – fapt confirmat de toate sursele deschise disponibile.

Corespondentul apropiat Kremlinului notează că trupele ucrainene rămân în dispozitiv pe frontul din regiunea Harkiv, continuând să reziste în direcțiile Kupiansk și Borove și contraatacând în estul Vovcianskului. Evaluarea intră în contradicție directă cu afirmațiile lui Putin, care susținea că rușii ar fi cucerit Kupianskul, ar controla mare parte din Vovciansk și că ucrainenii nu ar mai avea capacitatea de a apăra zona râului Oskil.

Bloggerul rus demontează și narativa despre presupuse manevre ruse de încercuire pe scară largă. În realitate, retragerile ucrainene din anumite poziții sunt mișcări tactice calculate – fie pentru a întări alte sectoare ale frontului, fie pentru a evita încercuirea. Sunt manevre perfect obișnuite într-un conflict de uzură, practicate de altfel și de armata rusă.

Deși analiștii admit că situația este dificilă pe unele porțiuni ale frontului – în special în direcțiile Pokrovsk și Huliaipole –, concluzia generală rămâne clară: afirmațiile lui Putin și ale presei ruse reprezintă distorsiuni grosiere, departe de realitatea documentată zilnic.

„Faptul că un blogger rus pro-război a simțit nevoia să corecteze public narațiunea Kremlinului spune totul despre prăpastia dintre propaganda oficială și situația reală de pe teren”, notează ISW.

image
