Trump a catalogat corupția din Ucraina drept o problemă pentru încheierea războiului

Preşedintele american Donald Trump a transmis că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile care au avut loc între delegațiile Washingtonului şi Kievului, duminică, relatează AFP. Trump a menționat și scandalul de corupție cu care se confruntă Ucraina, care nu ajută Kievul în acest context.

Spre deosebire de Trump, care s-a declarat optimist, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a arătat mult mai prudent, notează AFP.

Ambele delegații au calificat discuțiile de duminică din SUA privind planul de pace dezvăluit de SUA drept productive, însă acestea nu au dus la niciun anunţ important.

„Mai sunt încă multe de făcut”, a comentat secretarul de stat Marco Rubio. La rândul său, o sursă apropiată delegaţiei ucrainene a declarat pentru AFP că aceste discuţii „nu au fost uşoare”.

Totuși, Trump și-a menținut optimismul privind progresele negocierilor.

„Cred că Rusia ar dori ca acest conflict să se încheie, şi cred că Ucraina, ştiu că Ucraina ar dori ca acest conflict să se încheie”, a spus el, amintind totodată că Kievul nu se află într-o poziţie de forţă, din pricina vastului scandal de corupţie care l-a determinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să-şi demită mâna dreaptă Andriï Iermak, cel care a condus negocierile cu Statele Unite și urma să plece în SUA pentru runda de discuții din Florida.

„Ucraina are câteva mici probleme dificile. Există o situaţie de corupţie, ceea ce nu ajută”, a punctat liderul SUA.

Rustem Umerov, negociatorul şeful delegației ucrainene care s-a deplasat în Florida, a anunţat pe Facebook că i-a comunicat preşedintelui Zelenski „progrese substanţiale”.

„Este important ca discuţiile să aibă o evoluţie constructivă şi ca toate problemele să fi fost abordate în mod deschis, cu obiectivul clar de a garanta suveranitatea şi interesele naţionale ale Ucrainei”, a scris Zelenski pe X.

Impresii despre discuțiile de pace cu SUA

Serhii Kisliția, ministrul adjunct de externe al Ucrainei, care a participat la discuțiile privind „planul de pace” propus de SUA, a remarcat abordarea constructivă a părții americane în Florida.

Acesta a scris pe X că începutul întâlnirii „a fost bun”.

„Foarte dinamic și până acum constructiv. Atmosferă caldă, propice unui potențial rezultat progresiv. Conducere excelentă din partea lui Marco Rubio.”

Kisliția a adăugat că „apreciază atitudinea lui Jared Kushner și modul în care acesta schițează o viziune”.

Potrivit Axios, SUA și-au propus să ajungă la un acord privind două chestiuni cheie -teritoriile și garanțiile de securitate pentru Ucraina - la reuniunea de duminică de la Miami.

Emisarul special american Steve Witkoff se va întâlni săptămâna viitoare la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin și îi va transmite rezultatele discuțiilor cu partea ucraineană.