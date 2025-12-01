John Bolton, îndemn către Kiev și către aliații Ucrainei: „Exact acum nu este momentul pentru cedări”

În ajunul Zilei Recunoștinței, politica americană față de Ucraina era deja un amestec instabil de improvizație și presiuni contradictorii. Apoi lucrurile s-au stricat și mai mult.

O înregistrare scursă în presă l-a surprins pe Steve Witkoff — prieten al lui Donald Trump și trimisul său neoficial — oferindu-i lui Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al lui Vladimir Putin, indicații despre cum să-l flateze pe președintele american. Nici Kremlinul, nici Casa Albă nu au negat autenticitatea discuției. Ba chiar Trump a sugerat că nu are nimic de contestat.

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională, spune clar în The Telegraph: transcrierea sună exact ca interacțiunile pe care le-a văzut ani la rând în relația Trump–Moscova. Iar Zelenski, prins între termene-limită absurde și negocieri paralele, nu a avut motive de sărbătoare, cu excepția faptului că ultimatumul lui Trump privind acceptarea „planului de pace” a dispărut pe nesimțite.

Diplomația în stil Trump: fără strategie, fără repere, cu deadline-uri toxice

Nimic misterios aici. Totul poartă amprenta comportamentului caracteristic al lui Trump: absența oricărei strategii de securitate, negocieri improvizate, ignorarea realităților de pe teren și un optimism comercial forțat, de parcă ar vinde o mașină second-hand și nu ar decide soarta unui război.

Potrivit lui Bolton, haosul a pornit chiar de la Witkoff, entuziasmat după acordul temporar din Gaza privind eliberarea ostaticilor. A extrapolat imediat la Ucraina, ignorând faptul că Hamas nu are intenția de a renunța la luptă — iar conflictul din Gaza nu are nimic în comun cu invazia rusă.

Ce a făcut Witkoff după discuția cu Ușakov? A încercat să orchestreze un apel direct între Putin și Trump, apel care a subminat eforturile lui Zelenski de a obține rachete Tomahawk pentru Kiev. „Asta nu e mediere onestă”, spune sec Bolton. „Este pur și simplu pro-rus.”

„Iei oferta sau mori luptând”. Așa arată „planul de pace”

Trump i-a transmis lui Zelenski un mesaj fără echivoc: ori acceptă „planul”, ori „continuă să lupte cu toată inima lui mică” — formulare citată de Bolton fără nicio indulgență.

Între timp, secretarul armatei americane l-ar fi avertizat pe Zelenski că situația militară a Ucrainei este gravă, iar unele surse de la Washington au mers până la a sugera un risc de prăbușire iminentă, ceva ce oficialii americani nu spuseseră până atunci.

Încercarea senatorului Marco Rubio de a reechilibra negocierile la Geneva a produs doar rezultate modeste: subiectele-cheie, în special teritoriile ocupate, sunt lăsate pe masa celor trei — Trump, Zelenski și Putin. Cu alte cuvinte, acolo unde avantajul este, în mod clar, de partea Moscovei.

Nici linii roșii, nici strategie: doar vânătoarea obsesivă a premiului Nobel

Witkoff i-ar fi sugerat lui Ușakov să-i spună lui Trump că negocieză un „plan în 20 de puncte” similar cu cel pentru Gaza, semn că Trump vrea doar să bifeze un acord. Orice acord.

Obiectivul său real, afirmă Bolton, este premiul Nobel pentru Pace, ceea ce ar explica graba aproape disperată de a anunța un progres diplomatic înainte ca anul să se încheie. Pe fond, nu există nicio linie roșie și nicio evaluare strategică: doar ambiție personală.

Un acord fără garanții — exact scenariul dorit de Rusia

Casa Albă ar urma să discute garanțiile de securitate pentru Ucraina abia după încheierea unui eventual acord. Din perspectiva lui Trump, este logic: el se concentrează pe prezent, nu pe ce se întâmplă după încheierea mandatului. Pentru Ucraina însă, un „acord” fără garanții încorporate nu este doar periculos, ci existențial.

Separarea acestor două componente este exact ceea ce își dorește Kremlinul. Și, avertizează Bolton, tendința lui Trump de a face concesii față de Putin se reflectă și în relația cu China.

În aceeași zi în care Xi Jinping s-a declarat revoltat de declarațiile noii șefe a guvernului japonez privind Taiwanul, Trump a sunat-o și, potrivit relatărilor, i-a cerut să „domolească tonul”. Observatorii de la Tokyo văd în această reacție dorința lui Trump de a proteja relațiile comerciale cu Beijingul, chiar cu prețul tensionării relației cu cel mai important aliat al SUA în Asia de Est.

Europa privește cu îngrijorare. Republicanii încep să se miște

Atât la Washington, cât și în capitalele europene, îngrijorarea crește. Dar Bolton vede un semn de schimbare: baza lui Trump începe să se fragmenteze, iar influența sa asupra Partidului Republican se fisurează.

Criticile venite din interiorul GOP față de politica lui Trump în dosarul ucrainean sunt tot mai evidente — un semn că statutul său de „lider incontestabil” nu mai este sigur.

Bolton își încheie analiza cu un îndemn transparent către Kiev și către aliații Ucrainei: exact acum nu este momentul pentru cedări.

Citatul cu care își încheie textul — replica legendarului comandant naval John Paul Jones: „I have not yet begun to fight!” (Încă nu am început să lupt!) — este, în cheie contemporană, o avertizare: bătălia diplomatică abia începe.