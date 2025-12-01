search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

John Bolton, îndemn către Kiev și către aliații Ucrainei: „Exact acum nu este momentul pentru cedări”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În ajunul Zilei Recunoștinței, politica americană față de Ucraina era deja un amestec instabil de improvizație și presiuni contradictorii. Apoi lucrurile s-au stricat și mai mult.

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională/FOTO:EPA/EFE
John Bolton, fost consilier pentru securitate națională/FOTO:EPA/EFE

O înregistrare scursă în presă l-a surprins pe Steve Witkoff — prieten al lui Donald Trump și trimisul său neoficial — oferindu-i lui Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al lui Vladimir Putin, indicații despre cum să-l flateze pe președintele american. Nici Kremlinul, nici Casa Albă nu au negat autenticitatea discuției. Ba chiar Trump a sugerat că nu are nimic de contestat.

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională, spune clar în The Telegraph: transcrierea sună exact ca interacțiunile pe care le-a văzut ani la rând în relația Trump–Moscova. Iar Zelenski, prins între termene-limită absurde și negocieri paralele, nu a avut motive de sărbătoare, cu excepția faptului că ultimatumul lui Trump privind acceptarea „planului de pace” a dispărut pe nesimțite.

Diplomația în stil Trump: fără strategie, fără repere, cu deadline-uri toxice

Nimic misterios aici. Totul poartă amprenta comportamentului caracteristic al lui Trump: absența oricărei strategii de securitate, negocieri improvizate, ignorarea realităților de pe teren și un optimism comercial forțat, de parcă ar vinde o mașină second-hand și nu ar decide soarta unui război.

Potrivit lui Bolton, haosul a pornit chiar de la Witkoff, entuziasmat după acordul temporar din Gaza privind eliberarea ostaticilor. A extrapolat imediat la Ucraina, ignorând faptul că Hamas nu are intenția de a renunța la luptă — iar conflictul din Gaza nu are nimic în comun cu invazia rusă.

Ce a făcut Witkoff după discuția cu Ușakov? A încercat să orchestreze un apel direct între Putin și Trump, apel care a subminat eforturile lui Zelenski de a obține rachete Tomahawk pentru Kiev. „Asta nu e mediere onestă”, spune sec Bolton. „Este pur și simplu pro-rus.”

„Iei oferta sau mori luptând”. Așa arată „planul de pace”

Trump i-a transmis lui Zelenski un mesaj fără echivoc: ori acceptă „planul”, ori „continuă să lupte cu toată inima lui mică” — formulare citată de Bolton fără nicio indulgență.

Între timp, secretarul armatei americane l-ar fi avertizat pe Zelenski că situația militară a Ucrainei este gravă, iar unele surse de la Washington au mers până la a sugera un risc de prăbușire iminentă, ceva ce oficialii americani nu spuseseră până atunci.

Încercarea senatorului Marco Rubio de a reechilibra negocierile la Geneva a produs doar rezultate modeste: subiectele-cheie, în special teritoriile ocupate, sunt lăsate pe masa celor trei — Trump, Zelenski și Putin. Cu alte cuvinte, acolo unde avantajul este, în mod clar, de partea Moscovei.

Nici linii roșii, nici strategie: doar vânătoarea obsesivă a premiului Nobel

Witkoff i-ar fi sugerat lui Ușakov să-i spună lui Trump că negocieză un „plan în 20 de puncte” similar cu cel pentru Gaza, semn că Trump vrea doar să bifeze un acord. Orice acord.

Obiectivul său real, afirmă Bolton, este premiul Nobel pentru Pace, ceea ce ar explica graba aproape disperată de a anunța un progres diplomatic înainte ca anul să se încheie. Pe fond, nu există nicio linie roșie și nicio evaluare strategică: doar ambiție personală.

Un acord fără garanții — exact scenariul dorit de Rusia

Casa Albă ar urma să discute garanțiile de securitate pentru Ucraina abia după încheierea unui eventual acord. Din perspectiva lui Trump, este logic: el se concentrează pe prezent, nu pe ce se întâmplă după încheierea mandatului. Pentru Ucraina însă, un „acord” fără garanții încorporate nu este doar periculos, ci existențial.

Separarea acestor două componente este exact ceea ce își dorește Kremlinul. Și, avertizează Bolton, tendința lui Trump de a face concesii față de Putin se reflectă și în relația cu China.

În aceeași zi în care Xi Jinping s-a declarat revoltat de declarațiile noii șefe a guvernului japonez privind Taiwanul, Trump a sunat-o și, potrivit relatărilor, i-a cerut să „domolească tonul”. Observatorii de la Tokyo văd în această reacție dorința lui Trump de a proteja relațiile comerciale cu Beijingul, chiar cu prețul tensionării relației cu cel mai important aliat al SUA în Asia de Est.

Europa privește cu îngrijorare. Republicanii încep să se miște

Atât la Washington, cât și în capitalele europene, îngrijorarea crește. Dar Bolton vede un semn de schimbare: baza lui Trump începe să se fragmenteze, iar influența sa asupra Partidului Republican se fisurează.

Criticile venite din interiorul GOP față de politica lui Trump în dosarul ucrainean sunt tot mai evidente — un semn că statutul său de „lider incontestabil” nu mai este sigur.

Bolton își încheie analiza cu un îndemn transparent către Kiev și către aliații Ucrainei: exact acum nu este momentul pentru cedări.

Citatul cu care își încheie textul — replica legendarului comandant naval John Paul Jones: „I have not yet begun to fight!” (Încă nu am început să lupt!) — este, în cheie contemporană, o avertizare: bătălia diplomatică abia începe.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
digi24.ro
image
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
stirileprotv.ro
image
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
gandul.ro
image
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
mediafax.ro
image
Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamnănă cu Chiricheș”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Lasconi, despre Moșteanu: Zicea că are 300.000 de euro în cont și că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot, pleacă
antena3.ro
image
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
observatornews.ro
image
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
playtech.ro
image
Drama lui Ionel Ganea! Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Era dărâmat! Nu am văzut niciodată un om așa suferind. Vorbea și plângea!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Nicuşor Dan a oferit o singură decoraţie de 1 Decembrie. Motivul din spatele deciziei președintelui: „Vom rămâne datori”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Noua fraudă care îi vizează pe cei care locuiesc la bloc! Românii pot pierde într-o secundă toți banii din casă
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Prințese în colivii de aur, de la Rita Hayworth la Meghan Markle. Au renunțat la libertate și la visul american pentru o tiară regală

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri de Sfântul Andrei din satele românești. De ce să nu dai bani cu împrumut?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!