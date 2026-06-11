Elon Musk, acuzat de alimentarea violențelor din Belfast după un atac cu cuțitul

Utilizarea platformelor de socializare pentru organizarea protestelor violente din Belfast, declanșate în urma unui atac cu cuțitul, a fost aspru condamnată de autorități. Partidul Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, l-a acuzat direct pe miliardarul Elon Musk de amplificarea diviziunilor sociale.

Proprietarul platformei X a continuat să promoveze apelurile la mobilizare stradală ca reacție la atacul de luni, în urma căruia un bărbat de peste 40 de ani, Stephen Ogilvie, a fost spitalizat în stare gravă.

Un cetățean sudanez în vârstă de 30 de ani, care deținea permisiunea de a rămâne pe teritoriul Regatului Unit până în 2028, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor.

Violențele au izbucnit marți și au continuat pentru a doua noapte consecutiv în capitala Irlandei de Nord. Protestatari anti-imigrație au incendiat vehicule și locuințe, obligând mai multe familii să își părăsească casele. Poliția a fost nevoită să folosească tunuri de apă împotriva demonstranților mascați care au aruncat cu cărămizi, pietre și sticle.

Rolul platformelor digitale sub lupă

Președinta Partidului Laburist, Anna Turley, a declarat că rețelele sociale „joacă un rol determinant în stimularea” tulburărilor și a sugerat că Elon Musk se numără printre „actorii de rea-credință” care inflamează spiritele.

Musk a distribuit pe X liste cu locațiile unde urmau să aibă loc proteste — postate inițial de activistul de extremă dreaptă Tommy Robinson — și a redistribuit postarea liderului formațiunii Restore Britain, Rupert Lowe, care conținea mesajul „Milioane trebuie să plece”, alături de o captură video din timpul atacului.

„Trebuie să recunoaștem că social media joacă un rol în conducerea acestor acțiuni. Sunt actori de rea-credință care stau adesea la mii de mile depărtare. Este ușor pentru ei să alimenteze aceste lucruri”, a declarat Anna Turley pentru Times Radio.

Ministrul Justiției din Irlanda de Nord, Naomi Long, a cerut de asemenea agitatorilor din mediul online să se distanțeze de tastaturi, subliniind că persoane care „ieri s-ar fi chinuit să găsească Belfastul pe hartă” transformă în armă temerile reale ale comunității. „Dacă alungi oameni din casele lor pe baza culorii pielii, acesta este rasism”, a adăugat Long.

O mașină-capcană a explodat lângă o secție de poliție din Irlanda de Nord. Autoritățile consideră că ar fi „opera Noii IRA”

Îngrijorări de securitate au fost exprimate și în legătură cu rețeaua WhatsApp, unde mesaje care îndemnau bărbații de peste 18 ani să poarte haine închise la culoare și să fie „pregătiți de luptă sau de arestare” au fost redirecționate masiv.

Detaliile atacului și evoluția din instanță

Suspectul, identificat drept Hadi Alodid, a apărut miercuri prin legătură video în fața Tribunalului de Magistrați din Belfast. Potrivit declarațiilor unui detectiv, Alodid a fost surprins de polițiști la locul faptei, în timp ce se afla deasupra victimei, înarmat cu un cuțit de bucătărie. În urma atacului, Stephen Ogilvie a suferit răni profunde la cap, față și spate, pierzându-și vederea la ochiul stâng.

Alodid, care a intrat în Irlanda de Nord în 2023 din Republica Irlanda și a primit statutul de solicitant de azil aprobat, a refuzat reprezentarea legală și nu a pledat în niciun fel. Poliția locală (PSNI) a precizat că nu există informații care să sugereze că atacul ar fi asociat cu activități teroriste.

Reacția comunității și a liderilor politici

Familia victimei a transmis un apel public la calm, distanțându-se de violențele stradale.

„Vrem să transmitem clar că tulburările nu sunt binevenite, iar protestul pașnic este singura cale de urmat. Mulți migranți aduc o contribuție profund valoroasă țării noastre, inclusiv în sistemul de sănătate și sectorul ospitalității. Nu dorim ca această tragedie teribilă să fie folosită pentru a dezbina oamenii”, se arată în comunicatul familiei Ogilvie.

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacul, numindu-l „revoltător”, dar a subliniat că violențele bazate pe mediul proveniței persoanelor nu vor fi tolerate. „Nu există nicio justificare pentru dezordinea care amenință comunitățile noastre, nici pentru cei care o încurajează, online sau în altă parte”, a declarat Starmer.

Contextul frontierelor și precedentul din Southampton

Incidentul a relansat dezbaterile politice privind gestionarea frontierei deschise dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Menținerea liberei circulații este un pilon central al acordului de pace din 1998, care a pus capăt conflictului sângeros de trei decenii cunoscut sub numele de „The Troubles”. Cele mai multe violențe de marți și miercuri seară s-au concentrat în cartierele muncitorești unde fostele grupări paramilitare exercită încă o influență vizibilă.

Situația din Belfast survine la scurt timp după un alt caz intens mediatizat în Southampton, Anglia. Săptămâna trecută, Vickrum Digwa a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea unui student, Henry Nowak. Cazul din Southampton fusese anterior utilizat de activiști anti-imigrație și comentat inclusiv de vicepreședintele american JD Vance pentru a argumenta legătura dintre imigrație și criminalitate, o teză respinsă de guvernul de la Londra.