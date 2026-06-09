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Video Tentativă de decapitare în Belfast. Martorii au intervenit în ultimul moment pentru a salva victima

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Prim-ministrul declară că nu tolerează astfel de atacuri, după ce un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor.

Scene de groază în Belfast FOTO: Captură video
Scene de groază în Belfast FOTO: Captură video

Poliția din Irlanda de Nord a arestat un bărbat acuzat de tentativă de omor, în urma unui atac cu cuțitul petrecut la Belfast.

Suspectul se află în arest, iar victima era internată în stare gravă la spital în urma atacului de luni seara, care a provocat un val de șoc și condamnare generală, potrivit The Guardian.

Keir Starmer a calificat atacul drept oribil și revoltător. „Nu tolerez deloc astfel de scene abominabile de violență pe străzile noastre. Gândurile mele se îndreaptă în primul rând către victimă și le mulțumesc celor care au intervenit primii, inclusiv membrilor publicului care au intervenit.”

Atacul a avut loc luni, în jurul orei 22:30, în fața unui complex de apartamente din nordul Belfastului. O înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare arata un bărbat așezat peste un alt bărbat aflat la pământ și lovindu-l la cap și la gât. Clipul arată oameni care intervin pentru a opri agresiunea, un bărbat folosind un baston  împotriva atacatorului.

Se pare că, în acest moment, nu există indicii care să sugereze că atacul ar fi avut o motivație teroristă.

Poliția a declarat că bărbatul arestat ar fi de origine sudaneză și ar avea în jur de 30 de ani. Inițial, autoritățile au afirmat că acesta ar fi din Somalia. Victima, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, are în jur de 40 de ani.

Comisarul adjunct Ryan Henderson a declarat că poliția a declarat incidentul drept unul grav și că investighează motivul. „Acest atac brutal a provocat un val de șoc în rândul comunității, stârnind o îngrijorare reală. Doresc să asigur comunitatea locală că tratăm acest atac cu cea mai mare seriozitate.”

Henderson a declarat că polițiștii au ajuns la fața locului în câteva minute. „Dorim să le mulțumim cetățenilor care s-au străduit să-l salveze pe bărbat de alte atacuri. Disponibilitatea lor de a interveni pentru a ajuta o altă persoană demonstrează un curaj incredibil și un spirit comunitar deosebit.”

Polițistul a îndemnat oamenii să nu distribuie sau să repostareze imagini sau înregistrări video ale agresiunii. „Acest lucru riscă să provoace o traumă suplimentară celor dragi bărbatului rănit și poate afecta ancheta în curs.”

Naomi Long, ministrul justiției din Stormont, a susținut apelul, afirmând că imaginile sunt „profund tulburătoare și traumatizante”.

John Finucane, deputatul Sinn Féin pentru nordul Belfastului, a vizitat locul incidentului marți dimineață și a calificat atacul drept „îngrozitor”.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Nigel Farage, liderul Reform UK, a afirmat că autoritățile trebuie să dezvăluie imediat identitatea suspectului și statutul său de imigrant.

Se pare că Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord a organizat ședințe de urgență pentru a elabora planuri privind modul de gestionare a eventualelor tulburări care ar putea urma atacului, după ce personalități de extremă dreaptă au îndemnat online oamenii să iasă în stradă purtând măști.

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