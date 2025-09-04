search
Economia Rusiei stagnează. Țara ar putea intra în recesiune din cauza dobânzilor ridicate

Publicat:

German Gref, CEO-ul celei mai mari bănci din Rusia, Sberbank, a avertizat joi că economia se află în stagnare și că, dacă banca centrală nu va reduce semnificativ dobânzile, țara va intra în recesiune.

Rusia ar putea intra în recesiune FOTO Shutterstock

Economia de război a Rusiei a crescut cu 4,1% în 2023 și cu 4,3% în 2024, mult mai rapid decât țările G7, în ciuda mai multor serii de sancțiuni occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022, însă ritmul de creștere încetinește brusc din cauza dobânzilor ridicate, potrivit Reuters.

Cheltuielile militare record, cele mai mari din perioada Războiului Rece, au alimentat inflația, determinând banca centrală să majoreze dobânda cheie la 21% în octombrie, cel mai ridicat nivel de la începutul mandatului președintelui Vladimir Putin în 2003.

Banca centrală a redus dobânda la 20% în iunie și apoi la 18% în iulie, însă oficialii de rang înalt au lansat mai multe avertismente privind soarta economiei, susținând că aceasta rămâne afectată de costul uriaș al creditului.

Vorbind cu reporterii la Forumul Economic al Estului din Vladivostok, Gref, fost ministru al economiei, a declarat că în al doilea trimestru economia părea să fie în „stagnare tehnică”.

Gref a spus că reducerea așteptată a dobânzilor la 14% până la sfârșitul anului, de la 18% în prezent, nu este suficientă pentru a revigora economia și a sugerat că doar o reducere până la 12% ar putea stimula redresarea.

„Este important să ieșim din această perioadă de răcire controlată a economiei, pentru ca aceasta să nu se transforme în stagnare, deoarece revigorarea economiei va fi mult mai dificilă decât răcirea ei”, a declarat el.

Gref a mai spus că datele băncilor – primite mai rapid decât statisticile oficiale – arătau o încetinire accentuată, iar semnele indicau că creșterea era aproape zero în iulie și august.

Ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, i-a transmis săptămâna trecută președintelui Putin că se așteaptă ca ritmul de creștere economică al Rusiei să încetinească la 1,5% în 2025, mult sub prognoza anterioară de 2,5%, deoarece dobânzile ridicate impuse pentru reducerea inflației au restrâns împrumuturile.

Presiunea asupra băncii centrale – condusă de fosta colegă a lui Gref, Elvira Nabiullina – crește, fiind așteptată reducerea dobânzilor la ședința din 12 septembrie, după o serie de avertismente venite de la oficiali de rang înalt și lideri de afaceri influenți privind impactul dobânzilor ridicate.

Problema dobânzilor

Gref a spus că speră ca Banca Centrală să țină cont de avertismente și să evite recesiunea.

„La nivelurile actuale ale inflației, rata la care ne putem aștepta la redresarea economică este de 12% sau mai mică. Așa că, undeva pe la aceste niveluri, cel mai probabil vom vedea redresarea economiei.”

Adjunctul lui Nabiullina, Alexei Zabotkin, a declarat marți că Rusia a înregistrat progrese substanțiale în combaterea inflației, dar banca centrală este precaută în evaluările sale pentru a se asigura că acestea nu sunt premature sau prea optimiste.

Presa a relatat în ianuarie că președintele Vladimir Putin este tot mai îngrijorat de distorsiunile din economia de război a Rusiei, în special de reducerea investițiilor de către marile companii din cauza dobânzilor ridicate.

„Cele mai recente date sugerează că economia se răcește mai repede decât era de așteptat”, a declarat ministrul Economiei, Maxim Reshetnikov, al cărui personal finalizează ultima serie de prognoze macroeconomice pentru bugetul anului viitor.

În primele două mandate ale lui Putin, între 2000 și 2008, economia Rusiei a crescut de la mai puțin de 200 de miliarde de dolari în 1999 la 1,7 trilioane de dolari. În prezent, PIB-ul nominal al Rusiei este de doar 2,2 trilioane de dolari, aproximativ la același nivel ca în 2013, anul anterior anexării Crimeei de către Rusia.

Europa

