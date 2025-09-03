search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Putin rescrie istoria retragerii din 2022 din marșul spre Kiev: „Ne-au rugat insistent europenii”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

La peste doi ani de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Vladimir Putin reia o teză familiară și încearcă să reinterpreteze unul dintre cele mai sensibile episoade ale războiului: retragerea armatei ruse de la porțile Kievului. Aflat la Beijing, liderul de la Kremlin a declarat că decizia din primăvara lui 2022 de a opri ofensiva asupra capitalei ucrainene a venit „la solicitarea insistentă a liderilor din Europa Occidentală”.

Convoi de blindate ruse în drum spre Kiev, în februarie 2022/FOTO:Profimedia
Convoi de blindate ruse în drum spre Kiev, în februarie 2022/FOTO:Profimedia

Declarația, făcută în cadrul unei conferințe de presă transmise de presa rusă, aduce în prim-plan o versiune convenabilă a evenimentelor, în care Moscova apare drept partea rezonabilă, deschisă negocierii, iar Kievul — partea care „a refuzat pacea”.

„La solicitările insistente ale colegilor noștri din Europa Occidentală, am retras trupele din Kiev. Dar imediat după aceea, tonul s-a schimbat. Ni s-a spus direct: «Acum vom lupta până la capăt» – cu formulări chiar mai dure”, a afirmat Putin, fără a oferi nume sau documente care să confirme acest presupus dialog diplomatic.

„Conflicte puse pe făgaș greșit” și acuzații reîncălzite

Putin a continuat în registrul deja binecunoscut al retoricii oficiale ruse, declarând că eforturile Moscovei de a „rezolva problema ucraineană” au fost „sabotate”. A insistat că Rusia a propus în 2022 retragerea trupelor ucrainene din Donbas și încheierea „conflictului” – termen utilizat cu obstinație în locul celui de „război”.

Pe tema teritoriilor ocupate, liderul rus a introdus o altă idee: aceea a unor eventuale referendumuri în Ucraina, dar nu înainte ca legea marțială să fie ridicată. „Potrivit Constituției Ucrainei, astfel de chestiuni se pot decide doar prin referendum. Dar acesta nu poate avea loc în condiții de război. Iar după ridicarea stării de urgență, urmează alegerile. Un proces care ar putea dura la nesfârșit”, a spus el, sugerând că blocajul este, de fapt, la Kiev.

Zelenski, redus la „șef de administrație”

Într-o formulare menită să submineze legitimitatea președintelui ucrainean, Putin l-a numit pe Volodimir Zelenski „actualul șef al administrației”, evitând titlul de „președinte”. Cu toate acestea, a afirmat că nu a exclus niciodată o întâlnire cu acesta, „dacă va fi bine pregătită și va duce la rezultate pozitive”.

În ceea ce privește o posibilă întrevedere cu fostul președinte american Donald Trump la Moscova, Putin a fost evaziv: „Pregătiri concrete nu există, dar invitația este pe masă”, a spus el. A adăugat, într-o notă vag optimistă, că „există lumină la capătul tunelului” în ceea ce privește conflictul din Ucraina, dar a ținut să menționeze că Rusia „va continua să-și atingă obiectivele, inclusiv pe cale militară, dacă va fi necesar”.

Repetarea narativelor privind disponibilitatea Rusiei pentru pace, dar și insinuările legate de incapacitatea armatei ucrainene de a lansa ofensive, fac parte dintr-un registru deja bine cunoscut al propagandei Kremlinului. Putin a reiterat că Occidentul este responsabil pentru izbucnirea războiului, acuzând SUA și aliații săi că au ignorat „interesele legitime de securitate ale Rusiei”.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025
gandul.ro
image
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
mediafax.ro
image
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
fanatik.ro
image
Reacția lui Adrian Năstase după ce a stat lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un: „Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova”
libertatea.ro
image
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
digi24.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
antena3.ro
image
Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Coşmarul prin care a trecut un român care a parcat ilegal în Grecia. De ce a fost chemat zilnic la secţia de poliţie
playtech.ro
image
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la Veneția
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educației a anunțat când începe școala. Mesaj pentru părinți
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Când vor avea loc alegerile la Primăria Capitalei. Cine ar putea fi unul dintre candidați
mediaflux.ro
image
Moment uluitor: prins când încerca să-i fure din rucsac lui Jannik Sinner
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă