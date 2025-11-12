Duhovnicul lui Putin, ţinta unei tentative de asasinat. FSB susţine că serviciile secrete ucrainene au pus la cale atacul

Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) anunţă că a obţinut „noi dovezi” într-un dosar privind tentativa de asasinat asupra mitropolitului Tihon Shevkunov, cunoscut drept „duhovnicul” preşedintelui rus Vladimir Putin.

Potrivit unui comunicat de presă al FSB, în timpul percheziţiilor şi interogatoriilor întreprinse marţi asupra membrilor cercului de apropiaţi ai inculpaţilor, au fost obţinute „noi dovezi ale implicării acestora în delictele de care sunt acuzaţi”.

Conform comunicatului, „în urma cercetărilor întreprinse, au fost obţinute informaţii despre participarea altor persoane la această infracţiune”.

De asemenea, experţii citaţi de FSB susţin că „principalul obiectiv al acestui act terorist a fost de a zădărnici negocierile dintre Rusia şi Statele Unite pentru soluţionarea conflictului ucrainean”.

Dosarul vizează doi clerici de la Mănăstirea Sretenski din Moscova –ucraineanul Denis Popovici şi rusul Nikita Ivankovici –arestaţi la jumătatea lunii februarie. Ei sunt cuzaţi că ar fi plănuit un atentat cu bombă la aceeaşi mănăstire, potrivit Agerpres.

Popovici, care fusese asistent al mitropolitului, şi Ivankovici ar fi declarat că „au fost recrutaţi de serviciile de informaţii ucrainene sub constrângere şi ameninţări”.

Popovici ar fi afirmat că familia sa a fost ameninţată cu moartea, pentru a-l obliga să accepte misiunea.

„Ei au mărturisit că au fost recrutaţi la mijlocul anului 2024 pentru a-l asasina pe mitropolitul Tihon”, precizează FSB.

În relatările serviciului rus, cei doi, după recrutare, ar fi primit în decembrie explozibilul, au plănuit să comită crima în timpul unei vizite a primarului Moscovei şi apoi să fugă din ţară cu paşapoarte false. Mai mult, se susţine că, din 2022, cei doi ar fi trimis bani către forţele armate ucrainene.

Mitropolitul Tihon, al cărui nume laic este Gheorghi Şevkunov, a fost numit în 2023 drept mitropolit de Simferopol şi Crimeea.

Este cunoscut drept „duhovnicul” lui Vladimir Putin şi face parte din numeroase consilii prezidenţiale şi ministeriale pe teme de artă, cultură şi reglementarea pieţei alcoolului.