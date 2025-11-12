search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Când a fost filmat clipul în care „infanteria Mad Max" a lui Putin intră în Pokrovsk. Mărturia unui pilot de drone

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

O filmare devenită virală surprinde un convoi de motociclete și mașini rusești fără uși înaintând pe ceață densă și îndreptându-se spre orașul Pokrovsk. Imaginile au fost filmate la periferia sudică a orașului, pe autostrada Selidove-Pokrovsk, potrivit BBC, care a verificat locația.

image

Condițiile de ceață au permis trupelor ruse să pătrundă în număr mai mare și mai adânc în orașul strategic Pokrovsk din estul Ucrainei.

Corpul 7 de Asalt Aerian a confirmat că condițiile meteorologice, în special ceața densă, au favorizat eforturile ofensive ale Moscovei, care a profitat de ocazie pentru a trimite mai mulți soldați în orașul în ruine, pentru a finaliza încercuirea forțelor ucrainene.

Potrivit estimărilor armatei ucrainene, între  300-500 de ruși s-ar putea afla acum în oraș.

„Rușii au pătruns în oraș”, a scris Oleksi Goncearenko pe Telegram, după apariția videoclipului cu forțe ruseșt intrând în oraș, sub acoperirea ceții, într-un convoi pestriț format din motociclete, mașini și alte vehicule improvizate pline de soldați.

„Situația de acolo este dificilă, în special din cauza condițiilor meteorologice care favorizează atacurile. Dar continuăm să distrugem ocupantul. Și le mulțumesc fiecăreia dintre unitățile noastre, fiecărui soldat care este implicat în protejarea pozițiilor ucrainene”, a transmis marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

De câteva zile, ceața a redus vizibilitatea pentru efectuarea eficientă a recunoașterii aeriene, spune un pilot de dronă cu indicativul de apel „Goose” din unitatea „Shershni Dovbusha” a cadrul brigăzii 68.

El a declarat el pentru BBC că din acest motiv rușii au „îndrăznit” să lanseze atacuri folosind o coloană de vehicule, care în mod normal ar fi fost lichidată imediat de dronele ucrainene.

Pilotul ucrainean de dronă a declarat pentru BBC că unitatea sa a detectat și eliminat în mod regulat mici grupuri rusești care încercau să avanseze pe jos și pe motociclete. El a adăugat că operatorii au luat parte și la respingerea convoiului din videoclipul viral, despre care se spune că a fost filmat duminică.

Convoiul a fost parțial distrus, susține „Goose”, explicând însă că, din pricina condițiilor de vreme, momentul nu a putut fi documentat video, astfel că nu poate ști cu siguranță dacă întregul grup a fost lovit.

Trupele rusești par să se apropie de majoritatea zonelor din Pokrovsk, conform cartografierii realizate de grupul de monitorizare DeepState. Unii observatori spun că prăbușirea apărării și căderea orașului în mâinile rușilor este iminentă.

Moscova încearcă să încercuiască Pokrovsk și orașul învecinat Mîrnohrad încercând să le învăluie într-un „cazan”.

Pentru zădărnici aceste eforturi, trupele ucrainene au împins înapoi trupele rusești dinspre Suvorove și Rodinske, în partea estică a „cazanului”, adâncind breșa dintre flancurile rusești.

Rușii desfășoară mortiere în oraș

Câteva surse au confirmat pentru Ukrainska Pravda autenticitatea clipului, care a apărut pe rețelele de socializare pe 10 noiembrie. Forțele de apărare ucrainene au încercat să atace coloana, dar ceața densă a îngreunat  operațiunile.

În plus, rușii au adus mortiere în oraș și trag asupra pozițiilor operatorilor de drone ucraineni, ceea ce face dificilă supravegherea orașului.

 Surse au declarat pentru Ukrainska Pravda că eforturile unităților de forțe ucrainene de a curăța orașul au venit cu întârziere și nu au schimbat echilibru de forțe.

„Rușii au ajuns deja la nord de liniile de cale ferată [undeva în mijlocul orașului Pokrovsk] - de spital, de cabane. Inamicul își consolidează câștigurile. Unitățile speciale nu mai pot îndrepta asta acum – inamicul e peste tot. În fiecare zi, până la 50 de trupe inamice sunt aduse de-a lungul drumului principal între Selidove și Pokrovsk”, a declarat una dintre surse.

„Ce ar putea realiza o duzină de infanteriști într-un oraș atât de mare?[ ...]Rușii au adus mortiere în Pokrovsk și acum vor distruge pozițiile operatorilor de drone. Între timp, încearcă să pătrundă în Rivne [satul dintre Pokrovsk și Mîrnohrad] și încearcă să intre în Mîrnohrad. Se deplasează în coloane – deși majoritatea sunt eliminate – sau în grupuri mici, ceea ce le aduce succes”, a declarat a doua sursă.

Ucraina lansează contratacuri

Șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, a avertizat luni că Rusia concentrează aproximativ 150.000 de soldați, inclusiv grupuri mecanizate, într-un efort concentrat de capturare a orașului Pokrovsk.

Generalul a explicat că forțele ucrainene folosesc zonele urbane pentru a limita înaintarea trupelor rusești.

„Există bătălii și lupte în desfășurare. Inamicul efectuează manevre rapide tot timpul”, a declarat el pentru The New York Post, adăugând că percepția că Rusia „este pe cale să încheie bătălia nu este adevărată”, a spus el.

Orașul distrus pare aproape încercuit, existând doar un coridor îngust prin care să se poată aduce provizii și întăriri, conform hărții câmpului de luptă realizată de DeepState, un grup de analiză cu legături cu armata ucraineană.

Forțele ruse au asigurat, de asemenea, două coridoare înguste către centrul orașului dinspre sud și pe partea vestică, conform hărții, care arată restul orașului Pokrovsk aflat într-o vastă zonă gri.

Cele mai aprige lupte fac ravagii în cartierele nordice ale orașului Pokrovsk, zona industrială a orașului fiind lovită cel mai intens.

Ucraina „se luptă”, dar reușește totuși să curețe unele zone din nord, organizând în același timp contraatacuri în oraș și la periferia sa vestică, încetinind înaintarea Rusiei, potrivit celui mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului.

