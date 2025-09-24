Atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei Gazprom din Bașkortostan. Rusia vorbește despre un incendiu puternic

Forțele ucrainene au lansat un nou atac cu drone asupra complexului Gazprom Neftekim Salavat, una dintre cele mai mari rafinării și uzine petrochimice din Rusia, situată în Republica Bașkortostan, la peste 1.300 de kilometri distanță de linia frontului.

Guvernatorul republicii, Radiy Habirov, a confirmat incidentul pe canalul său de Telegram, precizând că „toate serviciile de urgență sunt la fața locului, iar eforturile de stingere a incendiului sunt în desfășurare”. El a adăugat că autoritățile evaluează pagubele, fără a menționa existența unor victime.

Imagini publicate de presa independentă Astra arată un nor dens de fum negru ridicându-se din zona rafinăriei, în timp ce localnicii au relatat că au auzit „explozii puternice”.

De la Kiev nu a venit nicio reacție oficială. Publicația Kyiv Independent subliniază că nu a putut verifica informațiile prezentate de Moscova. Totuși, aceeași uzină a mai fost vizată pe 18 septembrie, când drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au provocat o „explozie masivă” în centrul rafinăriei, după cum au declarat atunci surse din agenție.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești s-au intensificat în ultimul an, determinând suspendarea temporară a unor operațiuni și alimentând o criză de combustibil pe piața internă a Rusiei. Kievul consideră aceste ținte ca fiind legitime, întrucât veniturile din petrol și petrochimie alimentează bugetul de război al Kremlinului.