Mesajele Ursulei von der Leyen dispar automat. Explicațiile Comisiei Europene: „Altfel, telefonul ar lua foc”

Comisia Europeană a oferit explicații după ce s-a aflat că mesajele de pe telefonul Ursulei von der Leyen dispar automat. Controversa a fost alimentată de dispariția unui SMS trimis de Emmanuel Macron, în care președintele Franței îi cerea să blocheze acordul comercial UE-Mercosur.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, a confirmat miercuri că mesajele președintei instituției sunt șterse automat. „Mesajele [președintei Comisiei] sunt șterse automat după o vreme, doar din motive de spațiu. Altfel, telefonul ar lua foc”, a declarat acesta, citat de Politico.

Explicațiile vin după ce s-a aflat că un SMS trimis în 2024 de Emmanuel Macron către Ursula von der Leyen nu mai există. În acel mesaj, liderul francez îi cerea să blocheze acordul UE-Mercosur. Absența documentului a dus la deschiderea unei anchete de către Ombudsmanul european.

Regulile interne și aplicația Signal

Comisia a precizat că Ursula von der Leyen respectă regulile interne privind utilizarea aplicației Signal, care recomandă folosirea mesajelor temporare. „Pe de o parte, reduce riscul de scurgeri și breșe de securitate, iar pe de altă parte ține de spațiul de pe telefon — o utilizare eficientă a dispozitivului”, a explicat un alt purtător de cuvânt, Balazs Ujvari.

Într-un ghid publicat în 2022, intitulat „Checklist to Make Your Signal Safer”, Comisia Europeană recomandă oficialilor să folosească funcția de mesaje care dispar. Conform instituției, SMS-urile trebuie arhivate doar atunci când au un impact administrativ sau juridic, ceea ce nu s-ar fi aplicat în cazul mesajului trimis de Macron. Decizia de a nu arhiva a fost luată de Ursula von der Leyen împreună cu șeful său de cabinet, Bjoern Seibert.

Precedente controversate

Nu este pentru prima dată când practicile digitale ale Ursulei von der Leyen ridică semne de întrebare. În timpul pandemiei de Covid-19, schimburile sale de mesaje cu CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, legate de contractele pentru vaccinuri, nu au fost arhivate. Lipsa acelor documente a declanșat o altă anchetă a Ombudsmanului european, cunoscută sub numele de „Pfizergate”.