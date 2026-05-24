Ebola a provocat 204 decese din 867 de cazuri în Congo. Un medic american expus virusului, internat în Cehia

Epidemia de Ebola a provocat 204 decese din 867 de cazuri suspecte în Republica Democrată Congo (RDC), a anunțat Ministerul Sănătății sâmbătă, 23 mai. Cu o zi înainte, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arăta că Ebola a provocat 177 de decese din 750 de cazuri suspecte.

RDC a declarat un focar de Ebola pe 15 mai, cauzat de virusul Bundibugyo, împotriva căruia în prezent nu există vaccin sau tratament specific şi care are o rată a mortalităţii de până la 50%. OMS a emis o alertă sanitară internaţională, scrie News.ro.

În ultimii 50 de ani, boala virală a ucis peste 15.000 de oameni în Africa, cu o rată a mortalităţii care fluctuează între 25% şi 90%, potrivit OMS.

Cea mai mortală epidemie din RDC, o vastă ţară din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori, a făcut aproape 2.300 de victime şi a infectat 3.500 de persoane între 2018 şi 2020.

Boala provoacă o febră hemoragică extrem de contagioasă şi rămâne o ameninţare formidabilă, în ciuda vaccinurilor şi tratamentelor recente eficiente doar împotriva virusului Zair, care este responsabil pentru majoritatea epidemiilor înregistrate în trecut.

Uganda, care se învecinează cu RDC, a confirmat sâmbătă trei cazuri noi, aducând totalul la cinci, inclusiv un deces.

Șeful CDC Africa, Jean Kaseya, a avertizat că zece țări africane sunt expuse riscului de răspândire a epidemiei, inclusiv Rwanda, Kenya și Zambia. Totuși, OMS consideră că riscul global rămâne scăzut.

Epidemia s-a extins deja în trei provincii din estul Congo, inclusiv în regiunile Kivu de Nord și Kivu de Sud, afectate de conflictul cu rebelii M23. Mobilitatea populației și insecuritatea favorizează răspândirea virusului, în timp ce infrastructura slabă și violențele încetinesc răspunsul medical.

Situația este îngreunată și de neîncrederea unei părți a populației față de intervențiile sanitare. Un cort oferit de organizația Médecins Sans Frontières unui spital local a fost incendiat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Priveghiurile sunt interzise în mai multe provincii afectate, iar adunările publice sunt restricţionate. Traficul pe anumite drumuri este, de asemenea, limitat doar la călătoriile esenţiale.

RDC a suspendat zborurile către și dinspre orașul Bunia, capitala provinciei Ituri, pentru a limita răspândirea epidemiei de Ebola. Totodată, Rwanda a interzis accesul străinilor care au tranzitat Congo și a impus carantină pentru propriii cetățeni care revin din țara vecină.

Și SUA au înăsprit controalele sanitare pentru pasagerii care sosesc din statele africane afectate de focar.

Un medic american expus virusului Ebola a fost internat în Cehia

Miercuri, 20 mai, un medic american expus virusului Ebola în Uganda a fost internat într-un spital din Praga.

Politico scrie că medicul nu prezintă simptome ale bolii. Ministerul Sănătății din Cehia a anunțat la acea vreme că pacientul va fi tratat la Bulovka University Hospital „sub măsuri stricte de siguranță și antiepidemice”.

Ministerul a adăugat că medicul va rămâne izolat timp de trei săptămâni, însă riscul ca Ebola să se răspândească în rândul populației este „zero”.

Instituția a mai transmis că „alți lucrători medicali americani au fost transportați în Germania”. Un medic american, testat pozitiv pentru Ebola, va fi tratat la Charité.

Nicholas Merrick a mulțumit autorităților de la Praga „pentru acordarea de îngrijiri medicale de urgență unui cetățean american”.

Un nou vaccin dezvoltat la Oxford ar putea fi testat în câteva luni

Între timp, o echipă de cercetători de la Universitatea Oxford lucrează la dezvoltarea unui nou vaccin împotriva Ebola, despre care spun că ar putea fi pregătit pentru studii clinice în următoarele două-trei luni, potrivit BBC.

Proiectul este coordonat de Grupul pentru Vaccinuri Oxford (OVG), care utilizează o tehnologie similară celei folosite în dezvoltarea vaccinului împotriva COVID-19.

„Speranţa mea este ca această epidemie să poată fi adusă sub control rapid şi ca, într-un final, să nu mai fie nevoie de vaccinuri”, a spus Teresa Lambe, directoarea secţiei de imunologie şi vaccinuri a OVG.

„Cu toate acestea, echipa noastră şi partenerii vor lucra în continuare pentru a se asigura că opţiunile potenţiale de vaccin sunt disponibile în caz de nevoie. Abilitatea de a reacţiona rapid în astfel de situaţii a fost construită după mulţi ani de cercetare în domeniul vaccinurilor şi o colaborare apropiată cu partenerii noştri globali”, a completat ea.

OVG a mai testat anterior vaccinuri împotriva Ebola în perioada epidemiei din Africa de Vest din 2013-2016, contribuind la dezvoltarea unui vaccin ulterior aprobat de Agenţia Europeană pentru Medicamente în 2020.