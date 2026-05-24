search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ebola a provocat 204 decese din 867 de cazuri în Congo. Un medic american expus virusului, internat în Cehia

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Epidemia de Ebola a provocat 204 decese din 867 de cazuri suspecte în Republica Democrată Congo (RDC), a anunțat Ministerul Sănătății sâmbătă, 23 mai. Cu o zi înainte, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arăta că Ebola a provocat 177 de decese din 750 de cazuri suspecte.

În ultimii 50 de ani, Ebola a ucis peste 15.000 de oameni în Afric
Epidemia s-a extins deja în trei provincii din estul Congo/FOTO: Captură video Youtube/ABC News

RDC a declarat un focar de Ebola pe 15 mai, cauzat de virusul Bundibugyo, împotriva căruia în prezent nu există vaccin sau tratament specific şi care are o rată a mortalităţii de până la 50%. OMS a emis o alertă sanitară internaţională, scrie News.ro.

În ultimii 50 de ani, boala virală a ucis peste 15.000 de oameni în Africa, cu o rată a mortalităţii care fluctuează între 25% şi 90%, potrivit OMS.

Cea mai mortală epidemie din RDC, o vastă ţară din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori, a făcut aproape 2.300 de victime şi a infectat 3.500 de persoane între 2018 şi 2020.

Boala provoacă o febră hemoragică extrem de contagioasă şi rămâne o ameninţare formidabilă, în ciuda vaccinurilor şi tratamentelor recente eficiente doar împotriva virusului Zair, care este responsabil pentru majoritatea epidemiilor înregistrate în trecut.

Uganda, care se învecinează cu RDC, a confirmat sâmbătă trei cazuri noi, aducând totalul la cinci, inclusiv un deces.

Șeful CDC Africa, Jean Kaseya, a avertizat că zece țări africane sunt expuse riscului de răspândire a epidemiei, inclusiv Rwanda, Kenya și Zambia. Totuși, OMS consideră că riscul global rămâne scăzut.

Epidemia s-a extins deja în trei provincii din estul Congo, inclusiv în regiunile Kivu de Nord și Kivu de Sud, afectate de conflictul cu rebelii M23. Mobilitatea populației și insecuritatea favorizează răspândirea virusului, în timp ce infrastructura slabă și violențele încetinesc răspunsul medical.

Situația este îngreunată și de neîncrederea unei părți a populației față de intervențiile sanitare. Un cort oferit de organizația Médecins Sans Frontières unui spital local a fost incendiat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Priveghiurile sunt interzise în mai multe provincii afectate, iar adunările publice sunt restricţionate. Traficul pe anumite drumuri este, de asemenea, limitat doar la călătoriile esenţiale.

RDC a suspendat zborurile către și dinspre orașul Bunia, capitala provinciei Ituri, pentru a limita răspândirea epidemiei de Ebola. Totodată, Rwanda a interzis accesul străinilor care au tranzitat Congo și a impus carantină pentru propriii cetățeni care revin din țara vecină.

Peștera mortală. O cavernă din Kenya, despre care se crede că este sursa Ebola, ar putea provoca următoarea pandemie

Și SUA au înăsprit controalele sanitare pentru pasagerii care sosesc din statele africane afectate de focar.

Un medic american expus virusului Ebola a fost internat în Cehia

Miercuri, 20 mai, un medic american expus virusului Ebola în Uganda a fost internat într-un spital din Praga.

Politico scrie că medicul nu prezintă simptome ale bolii. Ministerul Sănătății din Cehia a anunțat la acea vreme că pacientul va fi tratat la Bulovka University Hospital „sub măsuri stricte de siguranță și antiepidemice”.

Ministerul a adăugat că medicul va rămâne izolat timp de trei săptămâni, însă riscul ca Ebola să se răspândească în rândul populației este „zero”.

Instituția a mai transmis că „alți lucrători medicali americani au fost transportați în Germania”. Un medic american, testat pozitiv pentru Ebola, va fi tratat la Charité.

Nicholas Merrick a mulțumit autorităților de la Praga „pentru acordarea de îngrijiri medicale de urgență unui cetățean american”.

Un nou vaccin dezvoltat la Oxford ar putea fi testat în câteva luni

Între timp, o echipă de cercetători de la Universitatea Oxford lucrează la dezvoltarea unui nou vaccin împotriva Ebola, despre care spun că ar putea fi pregătit pentru studii clinice în următoarele două-trei luni, potrivit BBC.

Proiectul este coordonat de Grupul pentru Vaccinuri Oxford (OVG), care utilizează o tehnologie similară celei folosite în dezvoltarea vaccinului împotriva COVID-19.

„Speranţa mea este ca această epidemie să poată fi adusă sub control rapid şi ca, într-un final, să nu mai fie nevoie de vaccinuri”, a spus Teresa Lambe, directoarea secţiei de imunologie şi vaccinuri a OVG.

„Cu toate acestea, echipa noastră şi partenerii vor lucra în continuare pentru a se asigura că opţiunile potenţiale de vaccin sunt disponibile în caz de nevoie. Abilitatea de a reacţiona rapid în astfel de situaţii a fost construită după mulţi ani de cercetare în domeniul vaccinurilor şi o colaborare apropiată cu partenerii noştri globali”, a completat ea.

OVG a mai testat anterior vaccinuri împotriva Ebola în perioada epidemiei din Africa de Vest din 2013-2016, contribuind la dezvoltarea unui vaccin ulterior aprobat de Agenţia Europeană pentru Medicamente în 2020.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului
stirileprotv.ro
image
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
“Este adevărat că Adiță Mititelu v-a felicitat după ce ați câștigat eventul?”. Reacția lui Mihai Rotaru
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Cristian Mungiu, câștigător al trofeului Palme d'Or: ”Mai departe n-am trecut”
digisport.ro
image
Astăzi s-a născut Regina Victoria. Povestea conducătoarei care a dat numele unei epoci și a fost mama a nouă copii
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi
observatornews.ro
image
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
cancan.ro
image
Pensiile din iunie ar putea ajunge cu întârziere. În ce zi intră pensia pe card? Cine ia bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Țara europeană în care oamenii lucrează doar patru zile pe săptămână, dar în care economia crește mai rapid decât în Germania. Se schimbă regulile muncii
playtech.ro
image
Singurele echipe din România care au reușit să câștige eventul. Un mare nume nu este pe listă
fanatik.ro
image
Noile locuri de muncă ”la modă” în România. Dificile și bine plătite în 2026. Expert HR: ”Nu sunt pentru oricine”
ziare.com
image
FOTO Promovare istorică în România: ”Un vis devenit realitate”
digisport.ro
image
Satul din Europa în care toți oamenii locuiesc pe aceeași stradă. Cum a ajuns celebru
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Anunțul Casei de Pensii pentru milioane de români! Cum se face cont online CNPP pentru asigurații sistemului public de pensii
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis pentru neplata chiriei. Afaceristul se lăuda cu încasări de 1 milion de euro
actualitate.net
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
image
Detalii inedite din viața lui Stephen Hawking. Era privit cu îngrijorare de tatăl său în perioada studenției: „Stă prin casă fără prea multă iniţiativă”
click.ro
image
Ramona Olaru nu a uitat de unde a plecat! Ipostaza neașteptată în care s-a filmat la țară: „Mă întorc la origini”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”

OK! Magazine

image
Exclusiv! Alina-Maria de Roumanie, interviu special despre familia regală, copii și cum l-a cunoscut pe Principele Nicolae

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare