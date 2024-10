Un cuplu de români și cei opt copii ai lor au ocupat, abuziv, o casă nelocuită din Franța. Reacția neașteptată a proprietarilor

Un cuplu român și cei opt copii ai săi nu aveau unde să se ducă. Au pătruns într-o casă veche nelocuită din Poitiers-sud, au ocupat-o ilegal și apoi au început să o renoveze, în timp ce proprietarii priveau.

”Este miercuri după-amiază. Copiii nu au școală și sunt toți acasă. Adolescentul cel mare își face siesta la etaj, în timp ce cei șapte frați și surori ai săi se joacă la parter și în grădină. Părinții, Călin și Monica, se bucură de momente plăcute în sufrageria acestei clădiri vechi din Poitiers-sud. Fericirea domnește supremă aici”, scrie lanouvellerepublique.fr.

Dar această familie de origine română nu este acasă. Ei au ocupat ilegal o casă de arhitect construită în 1928 și neocupată de aproape douăzeci de ani.

„Am venit în Franța acum 18 ani, pentru a avea o viață mai bună”, a mărturisit Călin, tatăl celor opt copii. "Am trăit și am lucrat în Paris timp de zece ani. Apoi am venit la Poitiers, pentru că am cunoscut oameni de aici."

El s-a angajat la spații verzi și a asigurat un acoperiș deasupra capului familiei sale, plătind o chirie corespunzătoare.

Contractul, însă, i-a expirat, iar cuplul și copiii lor, din lipsă de bani, s-au refugiat în duba familiei, dormind într-o parcare de lângă un parc din Poitiers. Cei doi au ajuns să locuiască într-o casă veche, părăsită, după ce un trecător i-a observat și le-a arătat-o. Fără să stea pe gânduri, familia s-a dus acolo și a împins ușa de la intrare închisă mai mult de formă.

„Am descoperit o casă într-o stare tristă, plină de praf și păianjeni uriași”, își amintește Monica, partenera lui Călin.

„Copiii s-au acomodat repede, dar a trebuit să le explicăm situația, că aceasta nu este casa noastră!”, a mai povestit Călin.

Cu toate acestea, bărbatul de 34 de ani decide să-și mute familia acolo și să renoveze locuința.

„Copiii au lucrat cu mine. Ne-am distrat foarte mult”, a mărturisit Călin.

Însă ulterior, proprietarii au aflat și au alertat autoritățile. Au mers la locuință însoțiți de poliție, apoi de un executor judecătoresc pentru a constata ocupația ilegală.

„Le-am explicat situația noastră. Proprietarii ne-au ascultat și înțeles”, a mai spus bărbatul de 34 de ani.

Familia de români a rămas în cele din urmă în casă, iar în doar două luni, fața casei s-a schimbat semnificativ. Aproape toate camerele au fost refăcute. S-au făcut chiar donații familiei pentru schimbarea întregii rețele electrice.

„Am încheiat un contract pe numele meu pentru energie electrică și apă”, a povestit Călin, care își dedică toate economiile confortului copiilor săi.

Copiii merg la școală, iar Calin visează la un nou loc de muncă. Vrea să-și închirieze legal o locuință și să o returneze pe cea din Poitiers, construită în 1928, proprietarului de drept.