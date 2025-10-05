Luptă pentru influență la vârful statului ucrainean. Serviciul de securitate și agenția anticorupție, în război deschis. Kremlinul — singurul câștigător

Două dintre cele mai puternice instituții ale statului ucrainean — Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Național Anticorupție (NABU) — se află în mijlocul unei confruntări fără precedent, cu percheziții, arestări și acuzații reciproce. Cei implicați recunosc că lupta nu face decât să slăbească instituțiile statului și să servească intereselor Rusiei, scrie Kyiv Independent.

Conflictul, escaladat vizibil în ultimele luni, este perceput drept o extensie a tensiunilor mai largi dintre Administrația Prezidențială de la Kiev și NABU — agenție care, de la înființare, s-a bucurat de sprijinul direct al partenerilor occidentali și de un statut de independență față de executiv.

Acuzații de spionaj și vendetă politică

Totul a început în luna iulie, când președintele Volodimir Zelenski a promulgat o lege ce subordona NABU Procurorului General — o poziție controlată politic de Administrația Prezidențială. A fost nevoie de presiune publică și de reacții ferme din partea Uniunii Europene pentru ca independența biroului să fie, cel puțin teoretic, restaurată.

Cu o zi înainte de semnarea legii, SBU a percheziționat sediile NABU și l-a arestat pe Ruslan Mahamedrasulov, șeful unei unități de investigații, alături de tatăl său, Sentyabr. Cei doi sunt acuzați că ar fi colaborat cu Federația Rusă și că ar fi încercat să faciliteze vânzarea de canabis în republica rusă Daghestan.

Criticii susțin însă că acuzațiile sunt fabricate și că Mahamedrasulov a fost vizat din motive politice, fiind implicat anterior într-o anchetă care îl viza pe Timur Mindich, partener de afaceri și apropiat al președintelui Zelenski. SBU a respins ferm aceste afirmații.

Mai mult, apărătorii lui Mahamedrasulov, printre care și reprezentanți ai Centrului de Acțiune Anticorupție, vorbesc despre încălcări grave ale procedurii legale, inclusiv presupuse acte de tortură. Într-un caz, un martor cheie ar fi fost amenințat direct de agenți ai SBU.

Războiul declarațiilor și al dosarelor penale

Într-un joc tot mai periculos de tip "ochi pentru ochi", fiecare instituție a început să ancheteze membrii celeilalte.

Pe 2 septembrie, NABU l-a inculpat pe fostul șef al departamentului de securitate cibernetică din cadrul SBU, Illia Vitiuk, pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații. La scurt timp, SBU a răspuns cu o anchetă împotriva detectivului NABU Vitali Tebekin pentru acuzații similare.

Perchezițiile au continuat: pe 25 septembrie, SBU a vizat proprietățile lui Taras Likunov, fost detectiv NABU și fratele avocatei Olena Șcerban, una dintre apărătoarele lui Mahamedrasulov. Likunov este acuzat că s-a angajat într-o companie de stat după ce o anchetase — un posibil conflict de interese.

Un episod opac: întoarcerea unui fugar pro-rus

Un moment-cheie al acestei încleștări instituționale l-a reprezentat revenirea neașteptată în Ucraina a lui Fedir Hristenko, un fost parlamentar acuzat de trădare și apropiat de Kremlin. Fost rezident în Dubai, Hristenko a fost reținut de SBU, însă circumstanțele întoarcerii sale sunt învăluite în mister.

Surse din zona aplicării legii afirmă că adjunctul șefului SBU, Oleksandr Poklad, a vizitat Emiratele Arabe înainte de revenirea lui Khrystenko, sugerând o posibilă înțelegere în culise, probabil cu implicarea directă a Administrației Prezidențiale.

Oficial, Procuratura Generală a transmis doar că fugarul a revenit „voluntar”.

SBU susține că Hristenko ar fi avut legături cu Mahamedrasulov și un alt detectiv NABU — fapt negat categoric de Biroul Anticorupție.

Același joc, alte nume

Între timp, și SBU este vizat de acuzații privind posibile legături cu Rusia. Generalul Serhii Duka, un apropiat al anchetelor împotriva NABU, este acuzat de faptul că rudele soției sale au primit pașapoarte rusești și au călătorit în Rusia în timpul invaziei. SBU consideră investigația drept „părtinitoare” și susține că generalul a informat instituția despre situația familială.

Un război care nu se va încheia curând

Experții anticorupție din Ucraina, precum Daria Kaleniuk sau Olena Șcerban, văd în aceste mișcări o tentativă clară a autorităților de a distruge independența NABU — instituție cheie în arhitectura de integritate promovată de partenerii internaționali ai Kievului.

„Este o răzbunare personală împotriva unui detectiv care și-a făcut treaba. Scopul este intimidarea NABU printr-un proces-spectacol”, afirmă Kaleniuk.

Deși ambele instituții implicate par să înțeleagă că o confruntare deschisă nu servește interesului național, niciuna nu face un pas înapoi. Și, după cum au recunoscut off the record oficiali din ambele tabere, unicul beneficiar al acestui conflict rămâne Rusia.