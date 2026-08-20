Dispăruți în misiune. O parte din soldații ucraineni au dezertat în timpul antrenamentului din Germania

În timp ce războiul din Ucraina continuă, unii soldații ucraineni se antrenează militar în Germania. O anchetă recentă a revistei săptămânale Die Zeit dezvăluie că p o parte din ei nu se întorc la unitățile lor după șederea în Germania.

În Saxonia-Anhalt, Ministerul de Interne are cunoștință de aproximativ 80 de cazuri, iar în Germania se spune că există sute de astfel de incidente în care soldații ucraineni au dezertat după ce și-au terminat instrucția militară.

Guvernul federal nu a publicat încă nicio statistică oficială la nivel național. Nici în prezent nu sunt disponibile cifre confirmate public din alte state.

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, aproximativ 29.000 de soldați ucraineni au participat la antrenamente în Germania, potrivit Bundeswehr-ului, scrie Euronews.

Antrenamentul are loc în numeroase locații. Soldații învață, printre altele, cum să mânuiască armele, tehnici de camuflaj și acordă prim ajutor de bază. După finalizarea cursului, se așteaptă, în mod normal, ca aceștia să se întoarcă în Ucraina și să fie detașați acolo.

Pentru soldații care nu se întorc, dezertarea poate avea consecințe juridice: părăsirea unității lor fără permisiune poate fi tratată ca dezertare, iar o condamnare poate atrage după sine câțiva ani de închisoare.

În același timp, se pune întrebarea ce se întâmplă cu cei afectați cât timp se află în Germania. Statutul de ședere simplificat pentru refugiații de război ucraineni nu se aplică, în general, automat soldaților care au fost trimiși din Ucraina în Germania pentru instruire.

Cererile de azil în Germania, probabil respinse

Unii ar putea totuși încerca să rămână în Germania solicitând azil. Statele membre ale UE au convenit la Bruxelles să excludă bărbații de vârstă militară dintr-un sistem care acordă automat dreptul la protecție în UE.

Acest lucru a fost făcut la cererea guvernului ucrainean.

Conform deciziei, numai persoanele care și-au îndeplinit deja serviciul militar în Ucraina sau sunt scutite de acesta vor beneficia de regulile simplificate de admitere.

Acest lucru a fost anunțat de Consiliul statelor membre ale UE. Ca dovadă, în viitor va fi necesară o ștampilă în pașaport sau un certificat oficial care să ateste că plecarea persoanei din Ucraina a fost legală sau că este scutită de serviciul militar.