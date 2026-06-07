Discursul șefului Pentagonului de Ziua Z, denunțat drept „o stupiditate grotescă” după asocierea imigrației cu debarcarea din Normandia

Secretarul american de Război, Pete Hegseth, este criticat dur de istorici și activiști pentru drepturile omului după ce, în cadrul ceremoniei dedicate aniversării Debarcării din Normandia, a comparat imigrația către Europa cu o „invazie”, stârnind acuzații că profanează memoria militarilor căzuți în lupta împotriva nazismului, scrie The Guardian.

Aflat sâmbătă în nord-vestul Franței, la comemorarea a 82 de ani de la Ziua Z, Hegseth a folosit tribuna ceremoniei pentru a relua una dintre temele predilecte ale administrației Trump: criticarea politicilor europene privind migrația.

În fața celor prezenți la cimitirul militar american din Colleville-sur-Mer, oficialul american a declarat că, „din păcate, astăzi, alte plaje europene sunt asaltate de ideologii diferite și periculoase”.

„Pe plajele din Spania, Italia, Grecia și Bulgaria sosesc bărci și oameni. Când vor face capitalele europene ceva în privința acestei invazii? Sau este deja prea târziu? Mă rog să nu fie și cred că nu este”, a afirmat el.

Hegseth a continuat spunând că militarii care au luptat și au murit în Normandia au redat libertatea Europei și că generația actuală are obligația de a o apăra, altfel sacrificiul lor riscă să fi fost doar unul temporar.

Declarațiile au provocat imediat reacții de indignare. Istoricul britanic Simon Schama le-a calificat drept „o formă aparte de josnicie”, în care se amestecă „surditatea față de lecțiile istoriei, o stupiditate grotescă și o importanță de sine ridicolă”.

„Ca și cum furia oamenilor față de imigrație ar fi mai importantă decât războiul împotriva celui de-al Treilea Reich și i-ar da dreptul acestui personaj de benzi desenate să țină lecții adevăraților eroi”, a scris Schama.

Critici au venit și din Israel

Avocatul pentru drepturile omului Daniel Seidemann a considerat intervenția șefului Pentagonului „o profanare obscenă a memoriei celor care au debarcat pe plajele Normandiei și, mai ales, a celor care și-au pierdut viața acolo”.

Economistul suedez Anders Åslund, fost cercetător al Atlantic Council, a remarcat contradicția dintre atacurile lansate de Hegseth la adresa Europei și apelurile ulterioare la solidaritate între aliați.

„Atât de multe absurdități”, a comentat acesta. „Spune că Statele Unite sunt alături de aliații lor, dar tocmai i-a atacat. Politicile de imigrație sunt chestiuni interne.”

Åslund a apreciat că afirmațiile sunt cu atât mai neinspirate cu cât Hegseth a lipsit recent de la o reuniune importantă a NATO, iar președintele Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre reducerea prezenței militare americane în Europa.

„Nu știe Hegseth că cel mai puțin de încredere aliat este, de departe, chiar Statele Unite?”, a întrebat retoric economistul.

Insistența oficialului american asupra migrației se înscrie într-un discurs mai amplu promovat de administrația Trump. Deși liderii de la Washington critică frecvent impactul imigrației asupra Europei, statisticile arată că Statele Unite au, proporțional, o populație născută în străinătate mai numeroasă decât Uniunea Europeană.

Cu doar câteva ore înaintea discursului lui Hegseth, vicepreședintele JD Vance alimentase aceeași controversă printr-un mesaj public în care sugera că imigrația ar fi responsabilă pentru moartea lui Henry Nowak, un student britanic de 18 ani ucis prin înjunghiere în Regatul Unit.

În realitate, autorul crimei era un cetățean britanic de origine sikh, născut în Marea Britanie, condamnat ulterior la închisoare pe viață.

Duminică, ministrul britanic al Justiției și viceprim-ministru, David Lammy, a declarat că a discutat direct cu JD Vance pentru a corecta informația.

„Acest caz nu are absolut nimic de-a face cu migrația în masă. Tânărul care a comis crima era britanic”, a spus Lammy pentru Sky News. „I-am transmis vicepreședintelui foarte clar că greșește.”

Vizita lui Hegseth în Franța a fost contestată încă înainte de sosirea sa. O asociație civică din localitatea Langrune-sur-Mer a cerut anularea deplasării, argumentând că oficialul promovează valori incompatibile cu democrația, drepturile omului și pacea.

„Ceea ce se întâmplă în prezent în administrația Trump nu poate fi tratat ca o situație normală”, a declarat pentru BFMTV Chantal Richard, membră a organizației. „Faptul că Pete Hegseth contestă instituțiile internaționale create după Al Doilea Război Mondial nu este ceva obișnuit.”

Aceasta a mers și mai departe, susținând că oficialul american trebuie confruntat public pentru ideile pe care le promovează.

„Trebuie spus limpede cine este și ce valori reprezintă: valori coloniale, belicoase, rasiste și de extremă dreapta. Tăcerea ni se pare cel mai grav lucru pe care l-am putea face în fața unor asemenea poziții”, a afirmat Richard.