UE respinge acuzațiile lui JD Vance privind posibile ingerințe în alegerile din Ungaria: „Alegerile rămân în mâinile cetățenilor noștri”

Purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene au reacționat la comentariile vicepreședintelui SUA, JD Vance, care a acuzat UE de ingerință în alegerile din Ungaria. Unul dintre aceștia, Thomas Regnier, a subliniat că autoritățile europene au stabilit „un cadru solid pentru a se asigura că alegerile rămân în mâinile cetățenilor”.

Recent, JD Vance a criticat în mod repetat ceea ce a numit o ingerință externă fără precedent și „rușinoasă” în alegerile parlamentare din Ungaria, în timp ce, în același timp, și-a exprimat un sprijin puternic pentru Viktor Orbán.

Purtătorul de cuvânt pentru tehnologie al Comisiei, Thomas Regnier, a declarat într-un ton ușor ironic că „ce au făcut birocrații europeni a fost să stabilească un cadru solid pentru a se asigura că alegerile rămân în mâinile cetățenilor noștri”, scrie The Guardian.

Comentariile vizau oficial reglementarea platformelor sociale, dar transmiteau și un mesaj indirect către vicepreședintele american. Ulterior, sub presiunea presei, purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe a UE, Anitta Hipper, a oferit clarificări suplimentare.

„Avem, de asemenea, canale diplomatice și le vom folosi pentru a transmite îngrijorările noastre partenerilor americani”, a spus aceasta.

Întrebată ce anume îngrijorări există, aceasta a precizat că UE „nu obișnuiește să facă publice discuțiile cu partenerii”.

Adjuncta purtătorului-șef de cuvânt al Comisiei, Arianna Podestà, a adăugat:

„Avem canale și cadre adecvate, contacte diplomatice și declarații comune. Acesta este cadrul în care discutăm chestiuni relevante cu partenerii noștri și acolo vom aborda și discuțiile cu Statele Unite, dacă acestea vor fi considerate utile de ambele părți.”

Germania: „Respingem acuzaţia adusă de vicepreşedintele SUA”

Germania l-a criticat pe JD Vance, acuzându-l de ipocrizie și respingând afirmațiile privind ingerința UE în alegerile din Ungaria, scrie News.ro.

Berlinul susține că, dimpotrivă, vizita lui Vance la Budapesta înainte de vot ar putea fi interpretată ca o formă de influență, în contextul sprijinului său pentru guvernul populist-naționalist.

„Respingem acuzaţia adusă de vicepreşedintele SUA, JD Vance, la un eveniment din Ungaria” cu privire la amestecul UE, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Sebastian Hille, într-o conferinţă de presă.

„Aş dori să subliniez – întrucât Vance se plânge de presupusa amestecare a UE în alegeri – că vicepreşedintele SUA s-a aflat în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbeşte de la sine cu privire la cine se amestecă”, a adăugat el.