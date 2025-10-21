search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”

Publicat:

Britanicii Christine și Eric Thompson s-au mutat în Bulgaria în 2016 în căutarea unei vieți liniștite și a unui trai mai accesibil, însă după aproape un deceniu au ajuns să descrie experiența ca fiind dezamăgitoare. Christine susține că a trecut prin experiențe extrem de neplăcute din cauza unor erori medicale grave în spitalele de stat. 

Britanicii Christine și Eric Thompson, dezamăgiți de Bulgaria FOTO: captura video Dailymail
Cuplul a achiziționat o casă cu patru dormitoare lângă Munții Balcani pentru 242.000 de lire sterline, cu grajduri și teren pentru cai, care este acum scoasă la vânzare, deoarece cei doi se pregătesc să părăsească definitiv Bulgaria, potrivit dailymail.

La început, au fost atrași de ritmul lent al vieții, prețurile accesibile, clima blândă și primirea caldă a localnicilor. În timp, însă, au descoperit că prețurile la alimente și servicii sunt comparabile sau chiar mai mari decât în Germania, Franța sau Marea Britanie, iar serviciile oferite sunt adesea sub standardele așteptate.

„Ritmul vieții este relaxat, iar clima plăcută, dar oamenii par mereu triști, chiar și în soare”, a spus Eric Thompson. El a amintit de așteptări lungi în restaurante și de servicii deficitare, descriind experiența ca fiind „un coșmar absolut”. Christine a adăugat că perioada inițială de entuziasm dispare rapid odată ce realitatea de zi cu zi se arată.

Experiențe medicale șocante

Cea mai gravă problemă pentru cuplu a fost sistemul de sănătate bulgăresc, pe care îl descriu ca fiind învechit și periculos. Christine, care suferea de o aritmie cardiacă, a luat inițial medicamentul Cordaron, fiind sfătuită să îl continue timp de trei ani – recomandare care i-a provocat leziuni permanente la inimă și tiroidă.

Ulterior, alte tratamente pentru diabet i-au agravat starea de sănătate, ducând la dureri articulare cronice, inflamații și disfuncții renale. Doar după consultarea unui specialist privat a primit tratamentul corect, deși sănătatea ei rămâne afectată.

„Sistemul medical de aici este mult sub standardele Europei de Vest. Am fost aproape omorâtă de două ori și mi-e teamă că se va întâmpla din nou”, a declarat Christine.

Ea a subliniat birocrația sufocantă, medicii care refuză să modifice tratamentele fără documentație completă și gestionarea defectuoasă care pune pacienții în pericol. 

Eric și Christine părăsiseră Marea Britanie pentru a găsi o pensionare timpurie și o viață mai liniștită. După o scurtă perioadă în Turcia, au ales Bulgaria, influențați de recomandările prietenilor și de condițiile potrivite pentru caii lor. Acum, se pregătesc să se mute în Franța. 

Privind retrospectiv, Christine spune că experiența a fost una educativă: „Viața aici îți deschide ochii. Înveți despre modul de viață est-european și ajungi să apreciezi standardele, regulile și infrastructura britanică.”

Deși frumusețea naturală și liniștea rurală i-au atras inițial, realitatea unui sistem medical defectuos, a serviciilor inconsistente și a birocrației i-a determinat pe soții Thompson să își vândă proprietatea și să părăsească Bulgaria.

„A fost frumos la început, dar realitatea este dură. Bulgaria nu este paradisul ieftin pe care îl credeam”, a spus Eric.

Europa

