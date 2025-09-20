Un șofer român, care a lucrat peste trei ani pentru Amazon, în Anglia, a demisionat, spunând că presiunea și munca i-au afectat grav starea psihică. El a povestit pe Tiktok experiența sa.

Daniel Lăcătuș spune că volumul de muncă era foarte mare, avea peste 190 de opriri pe traseu și aproximativ 250 de locații zilnic. Amazon împarte livrările în „multi stopuri” pentru a distribui volumul mare de muncă. El caracterizează munca la Amazon drept „moarte lentă” și „moarte psihologică”.

„Mi-am dat demisia de la Amazon. Pur și simplu am clacat psihic. Amazonul e moarte curată, e moarte lentă, e moarte psihologică pentru cei mai mulți șoferi. Mi se pare că a devenit o exploatare maximă, exploatare legală. Șoferii sunt un nimic. Șoferii sunt pe ultimul loc la Amazon”, a povestit Daniel, pe TikTok.

După demisie, Daniel spune că este dispus să lucreze în alte domenii în Anglia, de exemplu la ferme, chiar dacă asta înseamnă să conducă multe kilometri, dar fără sute de opriri pe zi.

„Indiferent de câți kilometri trebuie să conduc, nu mai vreau multi drop. M-a terminat psihic, m-a terminat. (…)Pentru unii poate fi ok Amazonul. (…) Dar eu am plecat. Am nevoie să-mi dați ceva sfaturi, să mă îndrumați. Și la fermă vreau să lucrez”, a spus Daniel.