Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Detalii din raportul oficial al autopsiei lui Aleksei Navalnîi, făcute publice de susținătorii dizidentului rus

Publicat:

Susţinătorii lui Aleksei Navalnîi, opozantul rus care a murit într-o colonie penitenciară în urmă cu doi ani, au publicat detalii din autopsia oficială privind moartea sa, a postat luni, pe reţeaua X, Maria Pevcik, membră a echipei disidentului.

Aleksei Navalnîi FOTO: EPA EFE
Aleksei Navalnîi FOTO: EPA EFE

Maria Pevcik a spus că documentul a fost publicat cu permisiunea familiei Navalnîi şi cu scopul de a preveni o posibilă prezentare oficială senzaționalistă de către media rusă de stat.

Ea a spus că expertiza medico-legală de 270 de pagini a fost întocmită la mijlocul anului 2024, a fost în posesia rudelor lui Navalnîi în ultimele 18 luni şi a fost văzută de experţi.

„Conţinutul său nu îndeplinește niciun standard etic, nici măcar cel minim”, a declarat Maria Pevcik, potrivit Agerpres.

Autoritățile ruse au susținut mult timp că Navalnîi a murit din cauze naturale la vârsta de 47 de ani, pe 16 februarie 2024.

Familia şi echipa sa afirmă că el a fost ucis și atribuie moartea sa președintelui Vladimir Putin.

La a doua comemorare a morții sale, văduva sa, Iulia Navalnaia, şi ministrul german de externe, Johann Wadephul, au anunțat în marja Conferinței de Securitate de la Munchen că Navalnîi a fost otrăvit cu un puternic agent neurologic.

Ei au făcut referire la rezultatele de laborator care arătau otrăvirea cu o toxină cunoscută de la broaștele „săgeată” sud-americane, fără a prezenta rapoartele de laborator.

Rusia a respins acuzațiile familiei și ale politicienilor occidentali şi a notificat obiecțiile sale către Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). De asemenea, respinge acuzațiile de otrăvire a lui Navalnîi cu agentul neurotoxic Noviciok în 2022, de pe urma căreia el şi-a revenit. 

