„Nu va fi nimeni de la care să-mi iau rămas bun”. Câteva fragmente din memoriile lui Navalnîi sunt deja publicate

Cartea „Patriot. Memorii” adună memoriile disidentului Aleksei Navalnîi, care a murit la 16 februarie 2024 într-o închisoare din Siberia. Fragmente din carte au fost deja publicate în avans.

„Îmi voi petrece restul vieţii în închisoare şi voi muri aici”, scria Aleksei Navalnîi cu doi ani înaite de a muri, în februarie, într-o închisoare din Rusia, potrivit memoriilor publicate, relatează AFP. Extrase din memoriile lui au fost publicate vineri și sâmbătă de The New Yorker şi de cotidianul londonez The Times.

„Nu va fi nimeni de la care să-mi iau rămas bun (...) Toate zilele de naştere vor fi sărbătorite fără mine. Nu-mi voi vedea niciodată nepoţii. Nu voi fi subiectul niciunei poveşti de familie. Nu voi apărea în nicio fotografie”, scira opozantul lui Putin la 22 martie 2022.

După ce a fost otrăvit în 2021, activistul anticorupție a fost arestat și trimis în Rusia. Acesta a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru „extremism”, într-o colonie penală din Arctica.

Acesta mai povestește în memorii despre cum decurgeau zilele la închisoare, cu trezirea la 6 dimineața, lua micul dejun și începea munca la 6:40.

„La locul de muncă, stai timp de şapte ore la maşina de cusut, pe un scăunel mai jos de înălţimea genunchilor. După muncă, continui să stai câteva ore pe o bancă de lemn, sub un portret al lui Putin. Aceasta se numeşte „activitate disciplinară””, povestește Navalnîi.

La 11 aprilie 2021, Aleksei Navalnîă spune că se afla în cel mai jos punct moral și emoțional, însă l-a încurajat faptul că a aflat despre susținerea pe care o primește la nivel internațional, „inclusiv cinci laureaţi ai Premiului Nobel” şi chiar „JK Rowling!”

În ultima însemnare din jurnal, publicată de New Yorker la 17 ianuarie 20224, Navalnîi răspundea la întrebarea pe care o repetau mereu deținuții: De ce s-a întors în Rusia?. „Nu vreau să-mi abandonez ţara sau să o trădez. Dacă convingerile tale au sens, trebuie să fii pregătit să le aperi şi să faci sacrificii dacă este necesar”, răspunde activistul.