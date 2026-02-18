search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Otrăvirea opozantului Aleksei Navalnîi și dreptul internațional. Poate fi trasă Rusia la răspundere?

0
0
Publicat:

Pe 14 februarie, cinci state europene — Regatul Unit, Germania, Țările de Jos, Franța și Suedia — au acuzat Rusia de asasinarea lui Alexei Navalnîi, susținând că politicianul a fost otrăvit cu o substanță rară și extrem de toxică: epibatidina.

Aleksei navalnii a fost otrăvit cu o substanță rară și extrem de toxică: epibatidina/FOTO:EPA/EFE
Aleksei navalnii a fost otrăvit cu o substanță rară și extrem de toxică: epibatidina/FOTO:EPA/EFE

Potrivit analizelor efectuate în laboratoarele naționale ale celor cinci țări, în probele biologice ale lui Alexei Navalnîi au fost identificate urme ale acestui compus. Guvernele susțin că utilizarea lui ar reprezenta o încălcare a două tratate internaționale majore: Convenția privind interzicerea armelor chimice și Convenția privind interzicerea armelor biologice și cu toxine.

Dar ce este, de fapt, epibatidina? De ce ar fi fost aleasă o substanță atât de neobișnuită? Și ce consecințe juridice ar putea urma?

Ce este epibatidina?

Epibatidina este un alcaloid descoperit în anii 1970 la o specie de broască din America de Sud. Substanța acționează asupra receptorilor nicotinici ai acetilcolinei — proteine esențiale pentru transmiterea semnalelor între nervi și mușchi.

Pe scurt: sistemul nervos al omului funcționează prin „mesageri chimici”. Unul dintre cei mai importanți este acetilcolina, care transmite comenzi precum „ridică mâna” sau „respiră”. Dacă acest sistem este perturbat grav, pot apărea convulsii, paralizie și, în final, insuficiență respiratorie.

Epibatidina se leagă de acești receptori mai puternic decât acetilcolina însăși. În doze foarte mici poate avea efect analgezic puternic, motiv pentru care industria farmaceutică a studiat-o intens în anii 1990. Însă toxicitatea sa ridicată a împiedicat dezvoltarea unui medicament sigur.

Experții subliniază că substanța folosită într-un astfel de caz ar fi aproape sigur o variantă sintetică, produsă în laborator. Deși dificil de sintetizat, procesul este cunoscut și descris în literatura științifică.

De ce este considerată alegerea „neobișnuită”?

Specialiștii în arme chimice spun că epibatidina nu este o substanță tipică pentru uz militar. Spre deosebire de agenți precum „Noviciok”, dezvoltați explicit în scopuri de război chimic, epibatidina nu figurează pe listele oficiale ale substanțelor interzise ca arme de luptă.

Totuși, tratatele internaționale se bazează pe un principiu mai larg: orice substanță toxică utilizată cu intenție ostilă poate intra sub incidența interdicțiilor, indiferent dacă a fost concepută inițial ca armă.

Ce convenții ar putea fi încălcate?

1. Convenția privind interzicerea armelor chimice (CWC)

Această convenție este aplicată de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). Ea interzice dezvoltarea, producerea și utilizarea substanțelor chimice toxice în scopuri ostile.

OIAC a investigat anterior cazuri precum otrăvirea lui Serghei Skripal în 2018 și pe cea a lui Navalnîi din 2020, confirmând utilizarea unui agent din familia „Noviciok”.

2. Convenția privind interzicerea armelor biologice și cu toxine (BWC)

Aceasta acoperă, printre altele, toxinele produse natural sau sintetizate. Nu dispune însă de un mecanism robust de verificare — nu există o organizație echivalentă OIAC care să efectueze inspecții la fața locului.

Pot exista consecințe concrete?

În teorie, statele pot sesiza OIAC sau chiar Consiliul de Securitate al ONU. În practică, însă, mecanismele de sancționare sunt limitate. Rusia, ca membru permanent al Consiliului de Securitate, are drept de veto.

În trecut, chiar și confirmarea utilizării unor agenți interziși nu a dus la măsuri coercitive directe, dincolo de sancțiuni politice și economice.

O problemă juridică sau una politică?

Experții spun că dezbaterea este în mare parte politică. Dacă un stat dezvoltă sau utilizează în mod sistematic substanțe toxice în scopuri de eliminare a adversarilor, acest lucru poate fi interpretat ca o încălcare a convențiilor.

Totuși, aplicarea efectivă a sancțiunilor depinde de voința politică internațională.

Cele cinci state au informat oficial conducerea OIAC cu privire la presupusa încălcare. Nu este clar dacă va fi declanșată o procedură formală de inspecție — un mecanism rar utilizat și dificil de implementat. Între timp, Moscova respinge acuzațiile.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
gandul.ro
image
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Octavian Popescu, sfătuit să plece de la FCSB: „Dacă rămâne, într-un an de zile e terminat!” Târnovanu, out?!
fanatik.ro
image
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, blocat pe aeroport din cauza vremii extreme: „Nimeni nu știe, de fapt, când va pleca de pe Aeroportul Otopeni”
antena3.ro
image
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
observatornews.ro
image
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Filmarea cu telefonul în trafic în 2026: când primești amendă și ce înseamnă „în deplasare”
playtech.ro
image
Fabulos! Ar fi mai tare decât Survivor și Desafío, la un loc. Adrian Porumboiu l-a provocat pe Mihai Stoica după ce oficialul FCSB l-a numit „chibiț”: „Nu rezistă două ture!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Descoperire teribilă în București, în plin cod de ninsori. Un bărbat a fost găsit fără suflare în taxiul pe care-l conducea
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, reacție tranșantă despre „inflația de apocalipse” meteo din ultimele zile: „Am găsit cum erau prezentate iernile la TV, cândva.” VIDEO
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie