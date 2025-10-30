Video Descoperire arheologică rară în Ungaria: sabia și bijuteriile unui vechi războinic, scoase la lumină după 1.300 de ani

Arheologii din Ungaria au făcut o descoperire spectaculoasă în apropiere de Budapesta: rămășițele unui războinic de elită, împreună cu o sabie rară, bijuterii și alte artefacte vechi de aproximativ 1.300 de ani.

→ Imaginea 1/4: Arheologii au descoperit o sabie rară de fier, bijuterii și alte artefacte antice FOTO: Szent István Király Múzeum

Sabia elegant curbată, un tip de armă folosit mai ales de războinicii călare, este puternic ruginită, dar păstrează urme fine de decorațiuni pe lamă, care dezvăluie măiestria meșteșugarului care a realizat-o. Arheologii au subliniat că lama și mânerul sunt intacte, ceea ce face această descoperire „excepțional de rară” pentru perioada respectivă. Totuși, din cauza vechimii și fragilității, sabia a fost ridicată din săpături pe un suport special din lemn.

Pe lângă armă, cercetătorii au descoperit și accesorii de curea din argint, ornamente aurite pentru păr, cercei din mărgele de sticlă, un cuțit lung și vârfuri de săgeți. Deși carcasele săgeților și penele s-au degradat, aceste artefacte oferă o imagine clară asupra statutului războinicului, potrivit Live Science.

Mormântul dezvăluie secrete despre Avarii Pannoni

Mormântul se află lângă Székesfehérvár, la circa 50 de kilometri sud-vest de Budapesta, și a fost identificat inițial prin imagini satelitare, în cadrul programului „Cimitire din Spațiu” derulat de Muzeul Național Maghiar și Muzeul Regele Ștefan cel Sfânt.

Rămășițele războinicului au fost găsite într-o poziție parțial intactă: brațele și părțile inferioare erau aranjate anatomic, în timp ce capul, pieptul și abdomenul fuseseră „devastate” de jefuitori, conform declarației muzeului.

Mormântul datează din perioada 670-690 d.Hr., când zona era parte din „Haganatul Avar”, un regat care ocupa Bazinul Carpatic. Avarii din Europa Centrală, numiți „Avarii Pannoni”, erau diferiți de avarii semi-nomazi din Asia Centrală, deși un studiu genetic din 2022 a sugerat că ar fi avut legături de rudenie.

O cultură enigmatică, fără limbaj scris

Istoricul bizantin Menander Protector nota în secolul al VI-lea că bizantinii îi considerau pe Avarii Pannoni drept aceiași avari despre care auziseră în secolul al V-lea, însă nu îi întâlniseră niciodată. Cercetările moderne arată că Avarii Pannoni erau probabil o confederație de popoare semi-nomade, conduse de o elită turcică sau mongolă, iar lipsa unui limbaj scris face cultura lor dificil de studiat astăzi. Un studiu genetic din 2024 sugerează că, la căsătorie, femeile se mutau în satul soțului.

Potrivit istoricului Walter Pohl, Avarii Pannoni au stabilit un regat în Bazinul Carpatic în secolul al VI-lea, dar conflictele cu bizantinii, francii și bulgarii au dus la prăbușirea regatului în secolul al IX-lea. Teritoriul a ajuns apoi sub stăpânirea maghiarilor, strămoșii majorității ungurilor de astăzi.