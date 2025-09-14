search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Descoperire arheologică valoroasă în Vâlcea. Noi date despre viața și ritualurile dacilor

0
0
Publicat:

Situl dacic de la Ocnița – Buridava, considerat unul dintre cele mai bogate depozite arheologice din România, a fost investigat intens în vara acestui an. Campania de săpături a scos la suprafață descoperiri deosebite, completând tabloul vieții și al practicilor funerare dacice din secolele I î.Hr. – I d.Hr.

Arheologii au scos la iveală un nou mormânt al unui copil. FOTO: Facebook
Arheologii au scos la iveală un nou mormânt al unui copil. FOTO: Facebook

Buridava, parte din sistemul de apărare al dacilor

Pe lângă mormintele de incinerație și inhumație deja cunoscute, arheologii au scos la iveală un nou mormânt al unui copil, catalogat drept o descoperire specială.

Coordonatorul cercetărilor, profesorul și arheologul Constantin Augustus Bărbulescu, decan la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte din cadrul Universității Politehnica București, a explicat pentru Libertatea importanța acestor săpături.

Buridava, menționată de Ptolemeu ca fiind capitala tribului geto-dac al burilor, era localizată în zona actuală Ocnele Mari, județul Vâlcea. Cetatea a făcut parte dintr-o rețea defensivă complexă, alături de Grădiștea și Tetoiu, menită să protejeze reședința regilor daci de la Sarmizegetusa, dar și bogățiile naturale – în special sarea.

Un centru de putere distinct de Sarmizegetusa Regia

Poziționarea strategică între Dunăre și zona intracarpatică, precum și resursele de sare, au oferit Buridavei un rol aparte.

„Identificarea sitului de aici cu antica Buridava, descoperirile cu caracter de unicat – masca din bronz, inscripția cu litere grecești, importurile greco-romane – sunt elementele care au confirmat existența aici a unui centru dinastic aparte de cel de la Sarmizegetusa Regia”, a subliniat Bărbulescu.

Confirmarea necropolei dacice

Reluarea săpăturilor în 2016 a urmărit clarificarea cronologiei și a rolului Buridavei în raport cu lumea romană. Deși inițial necropola era o chestiune secundară, cercetările din 2023 și 2025 au dus la descoperirea unor morminte de inhumație pentru copii.

„În lumea geto-dacică, adulții erau incinerați, iar copiii până la o anumită vârstă înhumați. Descoperirea celor două morminte de copii confirmă existența necropolei la Ocnița”, a precizat arheologul.

Unul dintre morminte, scos la lumină în 2025, conținea resturi de la banchetul funerar și un colier din mărgele de sticlă cu rol apotropaic. În 2023, un alt copil fusese depus cu o brățară de sapropelit, tot cu semnificație protectoare.

Noi perspective asupra ritualului funerar

Profesorul Bărbulescu explică faptul că lipsa frecventă a rămășițelor umane nu înseamnă inexistența necropolelor, ci reflectă schimbări de rit și ritual greu de surprins arheologic.

„Gropile și cistele descoperite, cu inventare funerare bogate – fragmente ceramice, obiecte de podoabă, oase de animale, resturi cinerare – indică practici complexe legate de trecerea în lumea de dincolo. „Banchetul este parte a unui ceremonial necesar pentru trecere, rolul lui fiind și de a păstra ideea nemuririi în memoria colectivă”, a explicat arheologul.

Mormintele ca monumente ale memoriei

Situl de la Ocnița confirmă existența unei necropole dacice din secolul I d.Hr., cu posibilitate de extindere cronologică între sfârșitul secolului I î.Hr. și începutul secolului II d.Hr. „Mormintele pot fi considerate monumente ancestrale, locuri ale amintirii, unde nu este obligatorie prezența rămășițelor osteologice”, a spus Bărbulescu, comparând situația de la Ocnița cu descoperiri similare din spațiul traco-dacic și european.

Cercetările viitoare – serologice, medico-legale sau pe bază de izotopi – vor aduce date suplimentare despre vârsta, sănătatea și chiar ADN-ul celor înmormântați, oferind o înțelegere mai profundă a lumii dacice.

Râmnicu Vâlcea

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
Confesiunea VIOLATORULUI nigerian care teroriza prostituatele din București. Cine era, de fapt, dezvoltatorul imobiliar care poza în bogătaș
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență surpriză
fanatik.ro
image
Cum ar putea arată succesiunea lui Putin în Rusia: paradoxul cercului de apropiați ai liderului rus
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
gsp.ro
image
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Problema de matematică pe care orice elev de clasa a II-a o poate rezolva, dar care dă bătăi de cap adulţilor
playtech.ro
image
Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc tradițional ocupă locul 1 în topul preferințelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost desfigurat de o ursoaică, în Mureș! Mărturiile tulburătoare ale fratelui său: „Era desfoliată toată faţa”
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Vacanța de iarnă din anul școlar 2025-2026. Surpriză pentru elevi și profesori 
mediaflux.ro
image
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos