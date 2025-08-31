search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Descoperire arheologică la Ierusalim: locul unde Iisus ar fi vindecat un orb, scos la lumină

0
0
Publicat:

Arheologii israelieni cred că au identificat locul biblic unde Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni – vindecarea unui orb. Descoperirea vizează un zid de 12 metri, vechi de aproape 2.800 de ani, care a permis formarea Scăldătorii Siloamului, menționată în Evanghelia după Ioan.

Arheologii susțin că au identificat locul unde Iisus a vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA
Arheologii susțin că au identificat locul unde Iisus a vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA

Potrivit relatării biblice, Iisus a trimis un cerșetor orb să se spele în apele Siloamului, iar acesta și-a recăpătat vederea. Acum, arheologii susțin că au găsit dovezi materiale care confirmă existența locului.

„Dacă până astăzi am putut doar citi în textul biblic despre existența Scăldătorii Siloamului, acum putem vedea rămășițele sale tangibile”, a declarat Itamar Berko, directorul sitului arheologic din cadrul Autorității pentru Antichități din Israel (IAA), citat de The Telegraph.

El a explicat că „în spatele nostru se află un baraj monumental, enorm ca dimensiuni, datat acum 2.800 de ani, în perioada Primului Templu, pe vremea regilor Ioas și Amația”.

Zidul uriaș care controla apele Ierusalimului

Construcția, înaltă de 12 metri, cu o lățime de peste 8 metri și o lungime de cel puțin 21 de metri, făcea parte dintr-un complex hidraulic menit să capteze apa izvorului Gihon și să o direcționeze prin Valea Tyropoeon către pârâul Hedron.

Analizele cu radiocarbon au arătat că barajul a fost ridicat la sfârșitul secolului al IX-lea î.Hr., după ce în mortar au fost descoperite resturi vegetale. Cercetătorii cred că edificiul a fost construit atât pentru a asigura rezerve de apă în timpul secetei, cât și pentru a limita efectele viiturilor cauzate de ploi scurte, dar puternice.

Arheologii susțin că au descoperit locul unde Iisus ar fi vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA
Imaginea 1/5: Arheologii susțin că au descoperit locul unde Iisus ar fi vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA
Arheologii susțin că au descoperit locul unde Iisus ar fi vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA
Arheologii susțin că au descoperit locul unde Iisus ar fi vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA
Arheologii susțin că au descoperit locul unde Iisus ar fi vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA
Arheologii susțin că au descoperit locul unde Iisus ar fi vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA
Arheologii susțin că au descoperit locul unde Iisus ar fi vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA

„Este cel mai jos punct din Ierusalimul antic. Toată apa de ploaie curge practic către acest bazin hidrografic central, mare, al orașului”, a explicat dr. Nahshon Szanton, co-director al săpăturilor. „Dacă nu ar fi fost acest baraj, apa care curge în acest canal s-ar scurge pur și simplu în Valea Hedronului, direct la Marea Moartă”.

Dovadă a puterii Regatului lui Iuda

Descoperirea are și o puternică valoare istorică și simbolică. „Aducerea la lumină a celui mai mare baraj găsit vreodată în Israel, în inima Ierusalimului antic, este o dovadă tangibilă a puterii Regatului lui Iuda și a creativității regilor săi în gestionarea provocărilor naturale și de mediu”, a subliniat ministrul Patrimoniului din Israel, Amichai Eliyahu.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din administrația publică. Nemulțumiri în PSD și UDMR
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
stirileprotv.ro
image
„ISPITA” se stercoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
gandul.ro
image
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
mediafax.ro
image
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
observatornews.ro
image
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
playtech.ro
image
Cum arată, de fapt, soacra lui Adrian Mutu. Mama soției sale, Sandra, are o siluetă de invidiat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York! Ce i-au furat din camera de hotel și apelul făcut de româncă
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Explozie puternică la un bâlci din Oltenița. O terasă a fost cuprinsă de flăcări
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Alegeri Primăria Capitalei. Răsturnare de situație în sondaje! Daniel Băluță, primarul S4, și Ciprian Ciucu, primarul S6, favoriți pentru PMB
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
A prezentat de 13 ori Festivalul Mamaia, dar tot a fost oprit la intrare. Octavian Ursulescu: „N-aveam brățara de recunoaștere”. Dilema lui Cătălin Crișan: „De ce nu m-au invitat?”
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?