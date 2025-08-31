Video Descoperire arheologică la Ierusalim: locul unde Iisus ar fi vindecat un orb, scos la lumină

Arheologii israelieni cred că au identificat locul biblic unde Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni – vindecarea unui orb. Descoperirea vizează un zid de 12 metri, vechi de aproape 2.800 de ani, care a permis formarea Scăldătorii Siloamului, menționată în Evanghelia după Ioan.

Potrivit relatării biblice, Iisus a trimis un cerșetor orb să se spele în apele Siloamului, iar acesta și-a recăpătat vederea. Acum, arheologii susțin că au găsit dovezi materiale care confirmă existența locului.

„Dacă până astăzi am putut doar citi în textul biblic despre existența Scăldătorii Siloamului, acum putem vedea rămășițele sale tangibile”, a declarat Itamar Berko, directorul sitului arheologic din cadrul Autorității pentru Antichități din Israel (IAA), citat de The Telegraph.

El a explicat că „în spatele nostru se află un baraj monumental, enorm ca dimensiuni, datat acum 2.800 de ani, în perioada Primului Templu, pe vremea regilor Ioas și Amația”.

Zidul uriaș care controla apele Ierusalimului

Construcția, înaltă de 12 metri, cu o lățime de peste 8 metri și o lungime de cel puțin 21 de metri, făcea parte dintr-un complex hidraulic menit să capteze apa izvorului Gihon și să o direcționeze prin Valea Tyropoeon către pârâul Hedron.

Analizele cu radiocarbon au arătat că barajul a fost ridicat la sfârșitul secolului al IX-lea î.Hr., după ce în mortar au fost descoperite resturi vegetale. Cercetătorii cred că edificiul a fost construit atât pentru a asigura rezerve de apă în timpul secetei, cât și pentru a limita efectele viiturilor cauzate de ploi scurte, dar puternice.

→ Imaginea 1/5: Arheologii susțin că au descoperit locul unde Iisus ar fi vindecat un orb FOTO: Facebook / IAA

„Este cel mai jos punct din Ierusalimul antic. Toată apa de ploaie curge practic către acest bazin hidrografic central, mare, al orașului”, a explicat dr. Nahshon Szanton, co-director al săpăturilor. „Dacă nu ar fi fost acest baraj, apa care curge în acest canal s-ar scurge pur și simplu în Valea Hedronului, direct la Marea Moartă”.

Dovadă a puterii Regatului lui Iuda

Descoperirea are și o puternică valoare istorică și simbolică. „Aducerea la lumină a celui mai mare baraj găsit vreodată în Israel, în inima Ierusalimului antic, este o dovadă tangibilă a puterii Regatului lui Iuda și a creativității regilor săi în gestionarea provocărilor naturale și de mediu”, a subliniat ministrul Patrimoniului din Israel, Amichai Eliyahu.